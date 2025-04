Calendario Mondiali curling misto 2025: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’Italia

I Mondiali 2025 di curling doppio misto andranno in scena a Fredericton (Canada). L’appuntamento è da sabato 26 aprile a sabato 3 maggio. Alla rassegna iridata parteciperanno venti squadre, che sono state suddivise in due gruppi da dieci compagine ciascuno. Ogni formazione affronterà le altre nove: le prime classificate dei due raggruppamenti accederanno direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno il qualification game che metterà in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie.

L’Italia si presenterà all’appuntamento con Stefania Constantini e Amos Mosaner: a tre danni dall’apoteosi olimpica a Pechino si ricompone così la coppia capace di conquistare la medaglia d’oro a cinque cerchi. Entrambi gli azzurri sono reduci dalle spedizioni iridate sottotono con le rispettive squadre e sperano di firmare il grande colpaccio, in modo di lanciarsi al meglio verso i Giochi di Milano Cortina 2026. La coppia azzurra è nel girone con Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Germania, Corea del Sud, Paesi Bassi, Scozia, Svizzera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di curling doppio misto. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su The Curling Channel, diretta live testuale su OA Sport per gli incontri dell’Italia. Gli orari sono italiani (a Fredericton sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO 2025

Sabato 26 aprile

14.00 Prima giornata: Canada-Germania, Cina-Corea del Sud, Scozia-Paesi Bassi, Finlandia-Italia, Danimarca-Svezia

18.00 Seconda giornata: Spagna-Giappone, Australia-Svizzera, USA-Turchia, Cechia-Norvegia, Nuova Zelanda-Estonia

23.00 Terza giornata: Corea del Sud-Finlandia, Germania-Italia, Danimarca-Canada, Svezia-Paesi Bassi, Cina-Scozia

Domenica 27 aprile

15.00 Quarta giornata: Svizzera-Cechia, Giappone-Norvegia, Nuova Zelanda-Spagna, Estonia-Turchia, Australia-USA

19.00 Quinta giornata: Paesi Bassi-Cina, Canada-Svezia, Germania-Finlandia, Scozia-Danimarca, Corea del Sud-Italia

23.00 Sesta giornata: Turchia-Australia, Spagna-Estonia, Giappone-Cechia, USA-Nuova Zelanda, Svizzera-Norvegia

Lunedì 28 aprile

15.00 Settima giornata: Italia-Danimarca, Scozia-Finlandia, Svezia-Corea del Sud, Paesi Bassi-Canada, Germania-Cina

19.00 Ottava giornata: Norvegia-Nuova Zeland, USA-Cechia, Estonia-Svizzera, Turchia-Spagna, Giappone-Australia

23.00 Nona giornata: Scozia-Corea del Sud, Danimarca-Germania, Canada-Italia, Cina-Svezia, Finlandia-Paesi Bassi

Martedì 29 aprile

15.00 Decima giornata: USA-Svizzera, Nuova Zelanda-Giappone, Spagna-Norvegia, Australia-Estonia, Cechia-Turchia

19.00 Undicesima giornata: Danimarca-Paesi Bassi, Corea del Sud-Canada, Finlandia-Cina, Italia-Scozia, Svezia-Germania

23.00 Dodicesima giornata: Nuova Zelanda-Turchia, Svizzera-Spagna, Cechia-Australia, Norvegia-USA, Estonia-Giappone

Mercoledì 30 aprile

15.00 Tredicesima giornata: Cina-Italia, Svezia-Scozia, Paesi Bassi-Germania, Danimarca-Corea del Sud, Canada-Finlandia

19.00 Quattordicesima giornata: Australia-Norvegia, Estonia-USA, Turchia-Giappone, Nuova Zelanda-Svizzera, Spagna-Cechia

23.00 Quindicesima giornata: Germania-Scozia, Finlandia-Danimarca, Italia-Svezia, Canada-Cina, Paesi Bassi-Corea del Sud

Giovedì 1° maggio

15.00 Sedicesima giornata: Giappone-USA, Cechia-Nuova Zelanda, Norvegia-Estonia, Spagna-Australia, Turchia-Svizzera

19.00 Diciassettesima giornata: Finlandia-Svezia, Italia-Paesi Bassi, Cina-Danimarca, Corea del Sud-Germania, Scozia-Canada

23.00 Diciottesima giornata: Cechia-Estonia, Norvegia-Turchia, Australia-Nuova Zelanda, Svizzera-Giappone, USA-Spagna

Venerdì 2 maggio

15.00 Playoff

23.00 Semifinali

Sabato 3 maggio

14.30 Finale per il bronzo

19.00 Finale per l’oro

PROGRAMMA MONDIALI CURLING: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport per alcuni incontri (palinsesto da confermare)

Diretta streaming: The Curling Channel per tutte le partite.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.