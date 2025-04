LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Pirelli e Tavano per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata degli Europei di judo 2025. A Podgorica (Montenegro) via alle ultime categorie di peso prima del gran finale di domenica con la prova a squadre mista. Al mattino si partirà dunque dalle eliminatorie dei -78 e +78 kg femminili, e dei -100 e +100 kg maschili. Sfida tra pesi massimi con l’Italia che cercherà di rimpinguare il bottino di medaglie.

Azzurri con Gennaro Pirelli nei -100 kg. Il napoletano sfiderà all’esordio l’israeliano Iosif Simon ed è inserito nella pool C presidiata dal georgiano Ilia Sulamanidze. Tra i favoriti inoltre l’azero Zelym Kostoiev ed il russo Arman Adamian.+100 kg in cui non avremo invece atleti italiani, con la caccia all’oro che dovrebbe riguardare in primis il russo Inal Tasoev ed il georgiano Guram Tushishvili.

In campo femminile nella categoria dei -78 kg non troveremo alcuna azzurra al via. Occhi puntati sulla portoghese Patricia Sampaio e sulla britannica Emma Reid. +78 kg in cui sarà presente Asya Tavano. La ventitreenne friulana entrerà in gioco direttamente agli ottavi, turno nel quale attende una tra la serba Milica Zabic e la polacca Urzula Hofman. Sarà sul tatami sin dal primo turno Erica Simonetti, che affronterà l’ucraina Ruslava Bulavina con la francese Lea Fontaine sullo sfondo.

La penultima giornata degli Europei di judo inizierà con le fasi eliminatorie alle 10.30, mentre il final block che assegnerà le medaglie partirà alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!