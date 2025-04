Sport in tv oggi (domenica 13 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica delle Palme (13 aprile) con tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la finale del Masters 1000 di Montecarlo, i motori con F1, MotoGP, Superbike e Motocross, gli sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpinismo, e tanto altro ancora.

A Pietramurata si concluderà il GP del Trentino di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della quinta tappa della stagione 2025 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Tim Gajser, mentre in MX2 comanda Kay de Wolf.

Il cammino nel Sei Nazioni 2025 di rugby femminile delle azzurre del CT Fabio Roselli, dopo le sconfitte patite in Inghilterra e contro l’Irlanda, riprenderà in Scozia, nel match che l’Italia giocherà contro le padrone di casa all’Hive Stadium di Edimburgo.

Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la quarta tappa stagionale: per il GP del Qatar, al Lusail International Circuit, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Alle ore 17.00 italiane andrà in scena la gara del GP del Bahrain, quarto round del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Sakhir si deciderà il quarto vincitore dell’anno: l’attesa è per l’alfiere della Ferrari, il monegasco Charles Leclerc, che partirà in prima fila.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 13 aprile

09.00 Superbike, GP Olanda: warm up – Nessuna copertura tv / streaming

09.30 Atletica, Europei su strada: 10 km maschile e femminile – Eurovision Sport

10.00 Nuoto, Campionati Italiani: 1a giornata, batterie – Nessuna copertura tv / streaming

10.15 Atletica, Europei su strada: maratona maschile e femminile – Eurovision Sport

10.25 Motocross, GP Trentino: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Motocross, GP Trentino: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Superbike, GP Olanda: Superpole Race – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, differita 13.00 TV8 HD, tv8.it

11.25 Ciclismo, Parigi-Roubaix – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, dalle 13.30 Rai Sport HD, Rai Play, poi dalle 15.15 Rai 2 HD, Rai Play

11.30 Calcio femminile, Serie A: Roma-Juventus – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

11.50 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Tromsø: individuale maschile e femminile – discovery+

12.00 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: finale, Musetti-Alcaraz – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.00 Basket, Serie A: Trapani-Treviso – DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Atalanta-Bologna – DAZN, DAZN 1

13.00 Basket, Serie A: Milano-Pistoia – DAZN

13.15 Motocross, GP Trentino: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.00 Superbike, GP Olanda: gara-2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

14.15 Motocross, GP Trentino: MXGP, gara 1 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.40 MotoGP, GP Qatar: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Parma – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Hellas Verona-Genoa – DAZN, DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Sassuolo – DAZN

16.00 Rugby femminile, Sei Nazioni: Scozia-Italia – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW

16.00 Volley, SuperLega: Padova-Grottazzolina – VBTV

16.00 Moto3, GP Qatar: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

16.10 Motocross, GP Trentino: MX2, gara 2 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

17.00 F1, GP Bahrain: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1 HD, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 21.35 TV8 HD, tv8.it

17.10 Motocross, GP Trentino: MXGP, gara 2 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

17.15 Moto2, GP Qatar: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

17.30 Basket, Serie A: Sassari-Tortona – DAZN

17.40 Nuoto, Campionati Italiani: 1a giornata, finali – 18.00 Rai Play Sport 3

18.00 Volley, SuperLega: Milano-Modena – VBTV

18.00 Pallamano femminile, Qualificazioni Mondiali 2025: Romania-Italia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, PallamanoTV

18.00 Calcio, Serie A: Como-Torino – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Volley, SuperLega: Piacenza-Trento – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN, VBTV

18.15 Basket, Serie A: Venezia-Trieste – DAZN, DMAX, discovery+

19.00 MotoGP, GP Qatar: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

20.00 Basket, Serie A: Cremona-Trentino – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Roma – DAZN, DAZN 1

