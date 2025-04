Motocross oggi in tv, GP Trentino 2025: orari MXGP e MX2, programma, streaming

In MXGP guida la classifica Tim Gajser, in MX2 comanda Kay de Wolf: dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross vedrà disputarsi warm-up e gare della quinta tappa della stagione 2025: in programma a Pietramurata c’è il GP del Trentino, sia per la MXGP che per la MX2.

Di seguito il programma di oggi, domenica 13 aprile. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.

Per il GP del Trentino è prevista la diretta tv su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su mxgp-tv.com, discovery+, Rai Play Sport 1 (solo per gara 2 MX2 e gara 2 MXGP), Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale solo per gara 1 e gara 2 MXGP.

CALENDARIO GP TRENTINO 2025 MOTOCROSS OGGI

Domenica 13 aprile – Pietramurata

10:25 Motocross, GP Trentino: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10:45 Motocross, GP Trentino: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

13:15 Motocross, GP Trentino: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14:15 Motocross, GP Trentino: MXGP, gara 1 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16:10 Motocross, GP Trentino: MX2, gara 2 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

17:10 Motocross, GP Trentino: MXGP, gara 2 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

PROGRAMMA GP TRENTINO 2025 MOTOCROSS OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: mxgp-tv.com, Rai Play Sport 1 (solo per gara 2 MX2 e gara 2 MXGP), discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport (solo per gara 1 e gara 2 MXGP).