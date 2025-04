LIVE Moto3, GP Qatar 2025 in DIRETTA: gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Qatar, quarto appuntamento del Motomondiale 2024 per ciò che concerne la Moto3 in scena questo fine settimana sul circuito di Lusail. Si prospetta una prova molto interessante, con tutti i valori in campo da confermare in gara e con tanti italiani motivati a fare bene.

Inutile girarci intorno. I fari saranno chiaramente puntati su Riccardo Rossi (Honda Snipers), sempre in confidenza da queste parti e pronto a dire la sua partendo dalla seconda fila dopo aver centrato la quarta piazza in occasione della qualifica. Il centauro italiano condividerà la zona con spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) e con Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

La pole è stata invece strappata da Ryusei Yamanaka, bravo a racimolare 41 millesimi di vantaggio sull’australiano Joel Kelso (KTM MTA), secondo davanti all’attuale leader José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo). Da seguire con particolare attenzione poi anche Guido Pini (KTM IntactGP) nono precedendo Nicola Carraro (Honda Snipers); tredicesimo inoltre Dennis Foggia (CFMoto Aspar), quindicesimo Stefano Nepa (Honda SIC58), diciassettesimo Luca Lunetta (Honda SIC58).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale del GP del Qatar, quarta tappa del Motomondiale 2025 di Moto3 con aggiornamenti costanti in tempo reale. Curva dopo curva, sorpasso dopo sorpasso, stoccata dopo staccata, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle ore 16:00, buon divertimento!