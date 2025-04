LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2025 in DIRETTA: attesa per il ritorno di Tony Cairoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MXGP GP Trentino 2025, occhi puntati su Tony Cairoli.

Nella gara di qualifica di MXGP al Crossodromo “Il Ciclamino” di Pietramurata in Arco di Trento l’attesa era tutta su Cairoli con la Ducati. Ma il protagonista del sabato di MXGP è la Kawasaki KX450 SR ufficiale di Romain Febvre. Tornato al successo di un GP iridato in Sardegna, l’ex campione del 2015 ha monopolizzato la scena, rosicchiando un punto in campionato su Tim Gajser secondo a precedere l’altra Honda HRC condotta da Ruben Fernandez. La Ducati con Jeremy Seewer finalmente torna in alto in quarta piazza.

La nota dolente è con rammarico per una prematura uscita di scena del rientrante Tony Cairoli. Al ritorno nel mondiale in sostituzione di Mattia Guadagnini infortunato, il nove volte campione è partito a bomba ritrovandosi subito in sesta posizione, salvo poi doversi ritirare purtroppo al secondo giro. Rientrato al pit, ha fatto vedere ai tecnici Ducati il problema sulla ruota posteriore della propria Desmo450 MX.

L’Italia conta anche tra gli azzurri Andrea Bonacorsi (Fantic Factory Racing MXGP) in decima posizione prendendo un punto, Ivo Monticelli (Scoccia Racing Kawasaki) quindicesimo da wild card così come Filippo Zonta (FZ Motorsport KTM) venticinquesimo ed Emanuele Alberio (AK MDR Motocross Team GASGAS) trentatreesimo. Ritirato Vincenzo Matteo Giarrizzo (Caparvi Lavi Racing Yamaha).

Gara 1 alle ore 14.15 mentre gara-2 sarà alle 17.10.