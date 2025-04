LIVE Piacenza-Trento, Superlega volley 2025 in DIRETTA: gara-2 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Piacenza-Trento, match valido per gara-2 di semifinale della Superlega di volley maschile 2024-2025. La lotta per lo Scudetto si infiamma sempre di più, con Perugia come grande favorita secondo molti degli addetti ai lavori.

Trento si presenta a questo appuntamento dopo aver vinto la Regular Season e dopo aver superato ai quarti di finale Cisterna (3-1), quinta posizione in Campionato invece per Piacenza, che ai quarti è stata capace di imporsi ai danni di Verona (3-0). Sbertoli e compagni sono avanti nella serie grazie alla vittoria ottenuta in gara-1 al termine di una battaglia conclusasi solo al quinto set (3-2), anche questa sera ci si aspetta un match estremamente combattuto.

Nei tre precedenti stagionali tra queste due formazioni Trento è sempre riuscita, in un modo o nell’altro, a spuntarla. Vi ricordiamo che il regolamento prevede una semifinale al meglio delle cinque partite, sarà quindi necessario vincere tre match per staccare il biglietto per l’atto conclusivo. La vincente di questo duello affronterà in finale una tra Perugia e Civitanova, con i Block Devils al momento avanti 2-0 nella serie.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Piacenza-Trento, match valido per gara-2 di semifinale della Superlega di volley maschile 2024-2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 18:00!