LIVE Parigi-Roubaix 2025 in DIRETTA: Ganna sfida i titani Van der Poel e Pogacar

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Parigi-Roubaix 2025. E’ giunto il giorno di uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione, una corsa leggendaria che quest’anno traguarda la 122ma edizione. I corridori sono pronti per affrontare una delle gare più dure e toste del panorama ciclistico mondiale, resa celebre dai suoi tratti in pavé, con il sogno impresso nella mente di ogni atleta di entrare in testa nel velodromo di Roubaix.

Il percorso sostanzialmente ricalca quello già affrontato nelle passate edizioni: 259,2 chilometri con partenza da Compiegne ed arrivo in quel di Roubaix. Piccole differenze riguardano il numero dei settori sterrati, passati dai 28 del 2024 ai 30 di quest’anno, e una leggera modifica per ciò che riguarda l’approccio al tratto più temuto, la Foresta di Arenberg, il cui ingresso è preceduto da una deviazione per evitare garbugli eccessivi in un punto topico della corsa. Oltre ad Arenberg, i settori più delicati sono Mons-en-Pévèle e Carrefour de l’Arbre, sui quali si può scatenare la gara.

Tante le stelle al via quest’oggi. Mathieu Van der Poel è il detentore della corsa, essendosi imposto nelle ultime due edizioni. Il neerlandese brama la tripletta, fatto che non accade da 45 anni alla Roubaix – l’ultimo a riuscirci fu Francesco Moser. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck se la dovrà vedere soprattutto con il titano Tadej Pogacar: alla prima partecipazione alla Roubaix, lo sloveno andrà alla caccia del bersaglio grosso, sulla scia del successo ottenuto al Giro delle Fiandre.

In seconda battuta troviamo Filippo Ganna e Wout Van Aert. Il piemontese della INEOS-Grenadiers può dir la sua in un percorso sostanzialmente piatto, sperando che la pioggia non imperversi sulla corsa, visto che un pavé più bagnato potrebbe svantaggiare l’azzurro, atleta più possente rispetto ai rivali. Il belga del Team Visma | Lease a Bike è un altro candidato al successo, e non può esser escluso dal novero dei vincitori. Outsider di lusso Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

