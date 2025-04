LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Marquez favorito, Bagnaia deve rimontare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Qatar 2025, quarta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Nella notte di Lusail andrà in scena una gara molto significativa per la corsa al titolo della top class, con Marc Marquez che sembra avere la concreta possibilità di guadagnare punti pesanti sul fratello Alex e soprattutto su Francesco Bagnaia nella classifica generale.

Dopo il successo nella Sprint del sabato, l’otto volte campione iridato si è ripreso la leadership del campionato a +2 su Alex Marquez e a +21 su Bagnaia, in attesa della gara lunga che assegnerà punteggio pieno. Marc Marquez scatta dalla pole position e, per quanto visto sin qui a livello di passo e gestione delle gomme, ricopre il ruolo di favorito principale per la vittoria.

Il suo avversario più temibile parte infatti a centro gruppo, con Pecco che dovrà rimontare dalla quarta fila in griglia cercando di fare molto meglio rispetto alla Sprint Race (8° posto) e tornando perlomeno in lizza per il podio. Gli altri candidati alla top3 sono come di consueto i ducatisti VR46 Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, ma attenzione anche ad altri outsider come Fermin Aldeguer, la Yamaha di Fabio Quartararo e le Aprilia di Ai Ogura e Marco Bezzecchi.

Si parte alle ore 14.40 italiane con il breve warm-up, mentre la gara della MotoGP a Lusail scatterà alle ore 19.00. OA Sport vi garantisce la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento del grande spettacolo della classe regina sotto i riflettori del Qatar: buon divertimento!