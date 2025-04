LIVE Scozia-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: serve una reazione d’orgoglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni femminile 2025. Azzurre chiamate ad offrire una prova d’orgoglio dopo le due pesanti sconfitte che hanno aperto l’evento. Padrone di casa che invece vantano una vittoria trovata proprio tra le mura amiche nella sfida inaugurale contro il Galles.

La squadra guidata da coach Roselli vuole interrompere la serie negativa, ed il selezionatore azzurro ha scelto un XV in cui esperienza e freschezza atletica cercheranno di fondersi per raggiungere il successo. All’Hive Stadium di Edimburgo prima linea composta da Turani, Vecchini e Seye, mentre in seconda linea vedremo Tounesi e Duca, con la terza linea presidiata da Sgorbini, Veronese e la capitana Elisa Giordano. In mediana spazio a Stefan e Stevanin, con il triangolo allargato che vedrà in campo D’Incà, Muzzo e Ostuni Minuzzi. Infine i centri saranno Rigoni e Sillari.

LE FORMAZIONI

Scozia: 15 Chloe Rollie, 14 Rhona Lloyd, 13 Emma Orr, 12 Lisa Thomson, 11 Francesca McGhie, 10 Helen Nelson (Vice-Capitano), 9 Leia Brebner-Holden, 8 Evie Gallagher, 7 Rachel McLachlan, 6 Rachel Malcolm (Capitano), 5 Sarah Bonar, 4 Becky Boyd, 3 Elliann Clarke, 2 Lana Skeldon, 1 Anne Young

A disposizione: 16 Elis Martin, 17 Leah Bartlett, 18 Molly Poolman, 19 Adelle Ferrie, 20 Alex Stewart, 21 Jade Konkel, 22 Caity Mattinson, 23 Lucia Scott

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Alyssa D’Incà, 10 Emma Stevanin, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano (Capitano), 7 Beatrice Veronese, 6 Francesca Sgorbini, 5 Giordana Duca, 4 Sara Tounesi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani

A disposizione: 16 Desiree Spinelli, 17 Emanuela Stecca, 18 Gaia Maris, 19 Valeria Fedrighi, 20 Alissa Ranuccini, 21 Alia Bitonci, 22 Veronica Madia, 23 Sara Mannini

La sfida valida per la terza giornata del Sei Nazioni femminile 2025 tra Scozia ed Italia inizierà alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match. Buon divertimento e forza azzurre!