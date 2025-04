LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: subito Benedetta Pilato, Razzetti e Quadarella

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2025 in vasca lunga. Alla piscina Comunale di Riccione gli atleti azzurri iniziano il loro cammino di avvicinamento ai Mondiali di Singapore con un evento fondamentale in chiave qualificazione. Una prima giornata quella odierna che presenta gare già molto interessanti con tante star azzurre in vasca. All’appello, però, mancheranno due medagliati olimpici come Thomas Ceccon, impegnato in Australia, e Gregorio Paltrinieri che al momento sta puntando tutto sulle acque libere. Sono i primi Campionati Italiani con la proiezione olimpica anche per i 50 dorso, rana e farfalla e da queste gare cambieranno diverse prospettive in chiave Los Angeles 2028: gli specialisti della velocità torneranno a occuparsi soprattutto delle gare preferite e in Italia gli specialisti non mancano.

Si parte con i 50 dorso maschili. L’assenza di Thomas Ceccon toglie un po’ di pepe ma non tutto alle gare del dorso maschile, che presentano comunque elementi di interesse e sfide appassionanti. Ancora una volta c’è attesa per vedere quale effetto sortirà il passaggio da vasca corta a lunga di Lorenzo Mora, medagliato mondiale a Budapest in corta e a caccia della consacrazione in lunga a partire dai 50. Nella distanza breve va a caccia della continuità e del consolidamento ad alto livello Michele Lamberti, reduce da una stagione di buon livello, con tanto di qualificazione olimpica, ma senza squilli da medaglia internazionale. Da tenere d’occhio la crescita di giovani come Daniele Del Signore (classe 2007), Francesco Lazzari (2004) e Christian Bacico (2006), oltre alla divagazione sul tema di Michele Busa, che ha sempre gradito questo contesto. I 400 stile libero aprono il programma del mezzofondo con Luca De Tullio pronto a confermare il proprio dominio. L’azzurro delle Fiamme Oro, finalista olimpico negli 800 a Parigi 2024, è il detentore del titolo italiano su tutte le distanze del mezzofondo e vanta un personale da 3:47.09, unico tra gli iscritti a scendere sotto il 3:48. Tra gli sfidanti più attesi ci sono il fratello Marco De Tullio, al rientro dopo un lungo stop, e Matteo Lamberti (3:46.85 il personale), che proveranno a tenere il passo. Attenzione anche ai nomi in crescita: Marchello, Detti e Bertoni, tutti a ridosso del 3:49.

Il 100 rana si preannuncia una delle gare più combattute dei Campionati. Il tempo-limite per Singapore è fissato a 1:06.00, un crono che almeno tre atlete possono realisticamente centrare. Benedetta Pilato parte in pole, grazie all’1:05.44 nuotato al Settecolli 2024, che rappresenta il record italiano. Con lei in corsa anche Lisa Angiolini, iscritta proprio con 1:06.00, e Arianna Castiglioni, che vanta un miglior stagionale da 1:06.89. Appena dietro, ma pronte a inserirsi, ci sono Francesca Zucca, Francesca Fangio e Anita Bottazzo. Una sfida dal livello tecnico altissimo, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. Nei 200 farfalla uomini Razzetti guida le iscrizioni, ma il primato italiano è ancora detenuto da Federico Burdisso con 1:54.28. Nel 2024, il titolo andò a Giacomo Carini, che ora è chiamato a confermare il suo successo. Il tempo-limite per la qualificazione mondiale è fissato a 1:54.9, una barriera che, sulla carta, può essere superata da tutti e tre gli atleti menzionati. Burdisso, medagliato olimpico a Tokyo 2020, e Razzetti, finalista a Parigi 2024, sono i principali contendenti. Gli ingredienti per rendere questa gara tra le più combattute dei Campionati ci sono tutti, anche grazie alla presenza di atleti come Andrea Camozzi, Alessandro Ragaini e Claudio Antonino Faraci, desiderosi di farsi notare tra i grandi.

nei 400 Sara Franceschi resta l’atleta da battere. La nuotatrice toscana dovrà superarsi per ottenere la qualificazione per i Mondiali, con il limite fissato a 4:38.1. Il suo primato personale è di 4:35.98. Vale la pena ricordare che Franceschi, classe 1999, ha già conquistato una medaglia di bronzo ai Mondiali di Doha 2024 con il tempo di 4:37.86. Un’altra atleta che potrebbe ambire al pass per i Mondiali è Francesca Fresia. La nuotatrice del 2000 ha già mostrato un’ottima performance durante gli scorsi Assoluti Primaverili, dove ha conquistato una finale dei 400 misti davvero emozionante, dando filo da torcere proprio a Sara Franceschi. In quella occasione, Fresia ha nuotato il suo primato personale con un tempo di 4:38.93, mancando il titolo italiano per soli 6 centesimi. A completare il panorama dei 400 misti femminili ci sono Claudia Di Passio e Anna Pirovano. La prima vanta un personale di 4:40.94, mentre la seconda ha registrato 4:42.06, ottenuto in vasca corta a Gennaio.

La sessione mattutina si chiuderà con le batterie dei 50 stile libero maschili. A guidare la lista dei favoriti c’è Leonardo Deplano, classe ’99, già campione italiano e settimo classificato alle Olimpiadi, che vanta il miglior tempo stagionale tra i partenti con un 22”13. Deplano e Lorenzo Zazzeri sono gli unici, al momento, ad aver mai nuotato sotto il tempo-limite di 21”70, richiesto per volare ai Mondiali. Zazzeri si presenta a Riccione forte del 22”60 fatto segnare al recente Meeting del Titano, sua miglior prova dell’anno, e sarà il rivale più diretto nella caccia al podio e al pass iridato. A sorpresa nella lista dei partenti si inserisce anche Andrea Battista Candela, talento del 2005, che si è messo in luce ai Criteria Giovanili abbassando il record della manifestazione – precedentemente di Marco Orsi – con un impressionante 21”20 in vasca corta. Occhi puntati anche su Alessandro Miressi, già sotto i 22” in carriera, e sul giovane Lorenzo Ballarati, campione europeo junior.

Nel pomeriggio la serie veloce degli 800 stile libero donne dove il riferimento resta Simona Quadarella. La detentrice del record italiano, stabilito proprio lo scorso anno, grazie a una prestazione straordinaria che l’ha vista arrivare ai piedi del podio Olimpico, ha già dimostrato di saper gestire al meglio questa distanza. Dietro di lei, si fa strada il gruppo delle promesse, con Noemi Cesarano, vincitrice del titolo italiano lo scorso anno, e Emma Giannelli, bronzo nel 2024, che cercherà di ritrovare le ottime sensazioni estive che l’hanno portata a conquistare il bronzo agli Europei Junior in Lituania. Da tenere d’occhio anche Antonietta Cesarano, capace di inserirsi nella lotta per il podio grazie a un crono stagionale di 8:38.20.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2025 in vasca lunga: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione mattutina dedicata alle batterie e alle serie più lente, mentre quella pomeridiana con finali e serie veloci è in programma alle 17.40 con il pre-session delle finali juniores. Buon divertimento!