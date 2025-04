LIVE Musetti-Alcaraz, ATP Montecarlo in DIRETTA: ultimo atto con la grande incognita meteo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport buongiorno Ale ben ritrovati alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo ultimo atto del Masters1000 di Montecarlo 2025 che coinvolge Lorenzo MUSETTI e Carlos ALCARAZ, la prima volta per l’azzurro a questo punto di un torneo così importante.

Mai si era spinto oltre i quarti di finale il tennista del Bel Paese prima della vittoria su Stefanos Tsitsipas di venerdì. Non contento, il talento di Carrara ha deciso di regalare una gioia indelebile a tutti gli appassionati azzurri di tennis e di sport: giungere in finale a Montecarlo. Come lui Fognini e Panatta nell’era Open.

Di fronte c’è niente meno che il tennista più vincente della nuova generazione. Liberico Carlos Alcaraz non ha certo impressionato nell’avvicinamento all’ultimo atto nel Principato. La rocambolesca vittoria su Fils è arrivata dopo essersi trovato 4-6, 5-5 0-40 e quella con Davidovich Fokina ha lasciato molti dubbi sulla concretezza del 4 volte campione Slam.

Oggi, serve la migliore versione di Alcaraz, che con Musetti ha vinto in 5 delle 6 occasioni in cui si sono incontrati. L’unica vittoria dell’azzurro risale alla finale di Amburgo 2023, quando lo spagnolo ancora doveva vincere il suo primo Slam. Ce ne sono altri due sulla terra, il perentorio 3-0 di Parigi e il 2-1 del Challenger di Trieste nel 2022.

L’azzurro si gioca titolo e ingresso in top 10!! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo MUSETTI e Carlos ALCARAZ, che vale il titolo nel Principato. Si parte alle ore 12:30, c’è forte rischio pioggia: speriamo non intralci il gioco! Non potete mancare.