LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Leclerc ci prova dalla prima fila, gara imprevedibile

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Sakhir assisteremo a una gara che promette tante emozioni. La Ferrari andrà a caccia di tutto quello che è possibile con Charles Leclerc che vorrà far saltare il banco dalla seconda posizione alle spalle della McLaren di Oscar Piastri.

L’olandese è stato bravissimo ieri nel corso del time-attack. Nella Q3 Piastri è riuscito a mettere tutto insieme nel suo giro, sfruttando anche la non perfezione dei rivali Al ferrarista non poteva chiedersi di più, viste le criticità della vettura. Tuttavia, i punti si fanno nel giorno della gara e per la Rossa sarà questa la prova del nove.

Ricordando i problemi delle gare recenti, la questione legata al degrado delle gomme andrà a incidere non poco nella gestione del GP. Vedremo se le Mercedes saranno in grado di risalire la corrente e soprattutto Lando Norris e Max Verstappen avranno voce in capitolo.

Il via della gara sarà dalle 17.00 italiane.