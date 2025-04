LIVE Atletica, Europei su strada 2025 in DIRETTA: Nadia Battocletti a caccia dell’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di corsa su strada 2025. A Leuven (Belgio) termina il week-end dedicato alla prima rassegna continentale di corsa su strada con le 10 km e le maratone maschili e femminili.

La giornata inizierà alle 9.30 con la partenza delle due 10 km. Nella gara femminile l’Italia sogna in grande con Nadia Battocletti. L’argento olimpico sui 10.000 metri in pista proverà ad entrare nella storia: l’azzurra proverà a vincere l’oro sulla terza superficie diversa in meno di 12 mesi dopo quelli ottenuti a Roma (pista) e ad Antalya (cross). L’Italia può contare anche su Sofiia Yaremchuk, Elisa Palmero, Valentina Gemetto, Federica Del Buono e Gaia Colli.

Nel settore maschile l’Italia si affida alla guida esperta di Eyob Faniel che, insieme a Luca Alfieri (campione italiano di cross), Yassin Bouih, Francesco Guerra, Ahmed Ouhda e al giovane Badr Jaafari (al debutto in azzurro), cercherà di difendere le ambizioni del team.

Alle 10.15 partiranno da Bruxelles le maratone. Su questa distanza l’Italia potrà contare su Giovanna Epis ed Iliass Aouani. Entrambi gli azzurri partiranno come outsider e proveranno a sorprendere l’agguerrita concorrenza. Nella gara maschile i grandi favoriti sono gli israeliani Maru Teferi e Gashau Ayale mentre in quella femminile la donna da battere sarà Lonah Salpeter.

Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima giornata degli Europei di corsa su strada 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione delle 10 km e delle maratone. Buon divertimento!