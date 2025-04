LIVE Superbike, GP Olanda 2025 in DIRETTA: il giorno di Superpole Race e gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP d’Olanda di Superbike, terzo appuntamento del campionato mondiale di Superbike.

Nella giornata di ieri si è svolta gara-1, la quale ha visto trionfare per la quarta volta in stagione Nicolò Bulega, pilota italiano della Ducati, nonché leader della classifica generale del campionato. Alle sue spalle Andrea Locatelli (Yamaha) e Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), i quali hanno contribuito al podio tricolore, giù dal podio invece Toprak Razgatlioglu (BMW), che si è fatto soffiare la terza posizione da Petrucci nel finale. Cadute invece per Axel Bassani (Kawasaki), Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven), Yari Montella (Barni Spark Racing Team) e Álvaro Bautista (Ducati). Bulega consolida dunque il primato nella graduatoria, allungando a +41 sul campione turco e a +60 sul duo Petrucci-Locatelli.

Il programma della domenica di Assen offre la Superpole Race alle ore 11:00 e gara-2 alle ore 14:00. Le prime nove posizioni di partenza di quest’ultima si baseranno sull’ordine di arrivo della Superpole Race, con il restante che verrà deciso dai tempi della Superpole del sabato. La Superpole Race darà inoltre punti proprio ai primi nove classificati. Scontato dire che Nicolò Bulega vorrà consolidare il suo vantaggio, magari andandosi a prendere entrambe le gare nell’Università della moto, arricchendo il bottino di vittorie stagionali. D’altro canto, Razgatlioglu, è chiamato a una reazione. L’anatolico ha le capacità per reagire, dato anche il successo in gara-2 qui ad Assen nel 2024.

L'appuntamento è rispettivamente per le ore 11:00 e per le ore 14:00