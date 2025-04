LIVE F1, GP Arabia Saudita 2025 in DIRETTA: Ferrari in cerca della rimonta, Verstappen vuole stupire ancora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Jeddah, si prospetta una gara molto interessante in cui soprattutto alla partenza ci si giocherà tanto dal punto di vista della strategia. Per la Ferrari, però, si prospetta una domenica all’insegna delle difficoltà.

La Rossa, infatti, avrà il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton in quarta e settima piazzola in griglia. Un risultato frutto delle qualifiche che hanno evidenziato le criticità della SF-25. Una vettura non in grado di generare carico e quindi non mettendo nelle migliori condizioni i piloti di lottare per le posizioni di vertice come avrebbero dovuto e potuto.

Max Verstappen, invece, è stato in grado di spingersi oltre con la Red Bull. L’olandese, come aveva già fatto a Suzuka (Giappone), è riuscito a estrarre il coniglio dal cilindro, massimizzando la sua prestazione e prendendosi una pole inaspettata davanti a Oscar Piastri (McLaren) e a George Russell (Mercedes). Grave l’errore dell’altro pilota di Woking, Lando Norris, che partirà decimo. Kimi Antonelli, invece, inizierà dalla quinta casella.

Il semaforo verde è previsto alle ore 19.00 italiane.