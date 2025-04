F1, Carlos Sainz: “Q3 ottimo risultato. La gara? Noi degradiamo le gomme più degli avversari”

Carlos Sainz sorride, e ne ha ben donde, al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Nello splendido scenario del circuito cittadino di Jeddah il pilota del team Williams ha centrato una ottima sesta posizione, confermando come il suo feeling con la vettura inglese stia crescendo giorno dopo giorno.

La pole position, splendida, è stata centrata da Max Verstappen con il tempo 1:27.294 con appena 10 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri. Seconda fila proprio per George Russell a 113 millesimi, mentre Charles Leclerc centra la quarta posizione a 376 millesimi. Quinta per Andrea Kimi Antonelli a 572 millesimi, sesta per Carlos Sainz a 870, mentre non va oltre la settima posizione Lewis Hamilton a 907. Decima posizione per Lando Norris che finisce a muro a inizio Q3.

Al termine del sabato sulla pista saudita il pilota del team Williams ha raccontato le sue sensazioni: “Le vetture di vertice non sembrano degradare le gomme posteriori come noi, ma vediamo domani. Cercherò di essere ottimale nella gestione delle gomme. Il lavoro che ho svolto con gli ingegneri per capire cosa funziona e cosa no con la Williams è positivo. Sembra che ora stia funzionando”.

Tornando alle qualifiche odierne: “Sicuramente per il team le Q3 sono un po’ una novità, stiamo regalando buoni momenti alla squadra. Continuiamo ad avere una sola macchina in Q3 purtroppo, ma questo ci dà comunque buone possibilità di fare punti. Sono molto contento. È il secondo weekend consecutivo in Q3 ed in cui sento di aver tirato fuori il massimo dalla vettura”.