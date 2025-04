F1, Piastri vince il GP di Arabia Saudita bruciando Verstappen in partenza. Primo podio per un generoso Leclerc

Oscar Piastri ha vinto il Gran Premio d’Arabia Saudita 2025, quinto round della stagione per il Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren, secondo in qualifica a soli 10 millesimi dalla pole position, ha rimediato alla delusione del sabato con una partenza perfetta, affiancando subito Max Verstappen e costringendolo a tagliare la prima chicane per restare davanti, incappando così in una penalità di 5″ da scontare nel pit-stop.

Terzo successo dell’anno per il 24enne nativo di Melbourne, che ha effettuato la manovra decisiva proprio al via sfruttando poi l’ottimo passo della sua MCL39 per restare in scia alla Red Bull del quattro volte campione iridato fino alla sosta ai box, in cui ha completato il sorpasso grazie al tempo perso da Verstappen per la sanzione. Piastri, alla quinta affermazione della carriera, diventa il nuovo leader della generale a +10 sul compagno di squadra Lando Norris.

Alle spalle di Verstappen, si è inserito sul terzo gradino del podio un ottimo Charles Leclerc che ha regalato alla Ferrari il miglior risultato stagionale in gara. Il monegasco della Rossa si è reso protagonista di una corsa esaltante, allungando il primo stint con gomme medie e superando poi in pista la Mercedes di George Russell grazie ad un treno di pneumatici (a mescola dura) più freschi.

Quarta posizione al traguardo per la McLaren di Norris, autore di una rimonta discreta dopo il disastro di ieri in Q3 non riuscendo nel finale ad attaccare Leclerc per il podio. Quinto e sesto posto per le Mercedes di Russell e del rookie azzurro Kimi Antonelli, bravo a respingere il forcing conclusivo di un opaco Lewis Hamilton (7° con la Ferrari). In zona punti anche le Williams (8° Carlos Sainz davanti ad Alex Albon) e la Racing Bulls di Isack Hadjar.

CLASSIFICA GP ARABIA SAUDITA F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren Leader 1

2 Max Verstappen Red Bull Racing +2.843 1

3 Charles Leclerc Ferrari +8.104 1

4 Lando Norris McLaren +9.196 1

5 George Russell Mercedes +27.236 1

6 Kimi Antonelli Mercedes +34.688 1

7 Lewis Hamilton Ferrari +39.073 1

8 Carlos Sainz Williams +64.786 1

9 Alexander Albon Williams +66.391 1

10 Isack Hadjar Racing Bulls +66.732 1

11 Liam Lawson Racing Bulls +68.228 1

12 Fernando Alonso Aston Martin +75.723 1

13 Oliver Bearman Haas F1 Team +79.048 1

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +93.573 1

15 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1 L 1

16 Lance Stroll Aston Martin 1 L 1

17 Jack Doohan Alpine 1 L 2

18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 L 1

19 Yuki Tsunoda Red Bull Racing – – 1

20 Pierre Gasly Alpine – – – –