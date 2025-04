F1, Andrea Kimi Antonelli: “Deluso per l’errore commesso, domani la fiducia sarà fondamentale”

Si sono da poco concluse le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Sul circuito di Jeddah si è formata la griglia di partenza per la gara in programma domani alle ore 19. La prima posizione è stata ottenuta dalla Red Bull di Max Verstappen che ha concluso la Q3 con il crono di 1.27.294. Seconda pole position della stagione per l’olandese che domani avrà l’arduo compito di tenere dietro Oscar Piastri.

L’australiano della McLaren ha ottenuto la seconda posizione nella griglia con un distacco dal leader di soli 0.010. Qualifica positiva per Piastri che domani potrà sfruttare il migliore ritmo gara per cercare la seconda vittoria consecutiva, dopo il primo posto del Bahrain. Terza posizione per un coriaceo George Russell che dimostra, con la sua Mercedes, di essere molto veloce nelle qualifiche.

Impalpabile la prestazione della Ferrari che ha conquistato la quarta piazza in griglia con Charles Leclerc. Partirà invece settimo Lewis Hamilton, mai in sintonia con la macchina. Dietro il monegasco troviamo la splendida quinta posizione di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano si dimostra soddisfatto, come dichiarato a GPFans.com: “È stata una buona qualifica, anche se sono un po’ deluso da me stesso. Ho commesso un errore fatale nell’ultima curva del primo settore, perdendo circa tre o quattro decimi”.

“È veramente un peccato perché mi sentivo bene in macchina e stavo guidando con fiducia. È stato un mio errore, dovrò verificare cosa è andato storto. L’obiettivo è fare una buona gara per domani, non farò previsioni ma la fiducia sarà fondamentale. Dovremo comunque stare attenti alla Ferrari dinanzi a noi”, ha concluso il 2006 in forza alla Mercedes.