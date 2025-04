F1, altro colpo di Verstappen: pole per 0.010 su Piastri! Norris in quinta fila, Ferrari anonima

Lando Norris piange, Max Verstappen e Oscar Piastri ridono. L’olandese, infatti, ha conquistato la pole position del Gran Premio dell’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Nello splendido scenario del circuito cittadino di Jeddah abbiamo assistito a tre manche ricche di adrenalina con il pilota inglese della McLaren che finisce a muro in curva 5 e rovina la sua caccia alla pole position.

La partenza al palo, invece, va ad un sontuoso Max Verstappen in 1:27.294 nuovo record della pista con appena 10 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri (McLaren) che si mette nella condizione migliore per la gara di domani, contando le difficoltà del vicino di box. Seconda fila per George Russell (Mercedes) a 113 millesimi, mentre Charles Leclerc (Ferrari) spinge la sua SF-25 in quarta posizione a 376 millesimi.

Quinta posizione per un ottimo Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 572 millesimi, sesta per Carlos Sainz (Williams) a 870, mentre non va oltre la settima posizione Lewis Hamilton (Ferrari) a 907. Ottava posizione per Yuki Tsunoda (Red Bull) a 910 millesimi, nona per Pierre Gasly (Alpine) a 1.073 mentre completa la quinta fila un deluso Lando Norris (McLaren).

LE QUALIFICHE

Q1 – Subito tutti in pista con le gomme soft e Max Verstappen piazza il miglior tempo in 1:27.778 con 27 millesimi su Lando Norris e 123 Oscar Piastri. Ferrari in affanno con Lewis Hamilton nono a 594 millesimi e Charles Leclerc 13° a 774. Eliminati, invece, Lance Stroll, Jack Doohan, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e Gabriel Bortoleto.

Q2 – Miglior tempo per Lando Norris in 1:27.481 con 48 millesimi su Max Verstappen e 209 su Oscar Piastri. Eliminati, invece, Alexander Albon, Liam Lawson, Fernando Alonso, Isack Hadjar e Oliver Bearman.

Q3 – Si parte ed è subito shock! Lando Norris finisce a muro e scatta la bandiera rossa. Max Verstappen nel secondo tentativo si fa trascinare da Yuki Tsunoda nel primo rettilineo e vola fino alla pole position, togliendola ad Oscar Piastri. Terzo George Russell che vola e manca la pole per un decimo, mentre è quarto Charles Leclerc ben oltre i limiti della Ferrari.