F1, Lewis Hamilton: “Q3 traguardo importante visto il mio livello. È tutto difficile ma non mollo”

Lewis Hamilton non va oltre il settimo posto al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Nello splendido scenario del circuito cittadino di Jeddah il sette volte campione del mondo ha proseguito nelle sue difficoltà con la rossa, con una SF-25 che non riesce ancora a capire a pieno e, soprattutto, a sfruttare al massimo.

Max Verstappen ha centrato la pole position in 1:27.294 con 10 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri. Seconda fila proprio per George Russell a 113 millesimi, mentre Charles Leclerc centra la quarta posizione a 376 millesimi. Quinta per Andrea Kimi Antonelli a 572 millesimi, sesta per Carlos Sainz a 870, mentre non va oltre la settima posizione Lewis Hamilton a 907.

Al termine del sabato sulla pista saudita il “Re nero” ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Qualifiche complicate. Non sono riuscito a crescere di sessione in sessione e, visto il mio livello, è già stato tanto raggiungere la Q3. Il mio giro finale, poi, non è stato niente di che. In poche parole ho proseguito come ho proceduto lungo tutto il corso del fine settimana”.

Il nativo di Stevenage prosegue nel suo racconto: “Il giro singolo è un aspetto che trovo molto difficile, ma non ci arrendiamo. Quando c’è la volontà, ci sono tutte le possibilità. Continuiamo a spingere, continuiamo a provare. Abbiamo un supporto straordinario, quindi continueremo a lavorare sodo”.