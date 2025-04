F1 oggi in tv, GP Arabia Saudita 2025: orario gara, programma, streaming

Oggi, domenica 20 aprile, andrà in scena il GP dell’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Jeddah si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 19.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

La Ferrari sarà costretta a una gara complicata. Il monegasco Charles Leclerc partirà dalla quarta piazzola, mentre Lewis Hamilton dalla settima. Le qualifiche non hanno dato il risultato sperato e in gara, quest’oggi, si dovranno limitare i danni, come già però accaduto in precedenza.

L’olandese Max Verstappen, invece, ha fatto saltare ieri il banco con la Red Bull. Straordinario il 4 volte iridato, in grado di precedere l’australiano Oscar Piastri con la McLaren e di approfittare del clamoroso errore dell’altro alfiere di Woking, Lando Norris, a muro e quindi decimo in griglia. Mercedes che dal canto loro con George Russell e Kimi Antonelli diranno la loro.

Il GP d’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara, a partire dalle 21.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP di Jeddah.

F1 OGGI IN TV

Domenica 20 aprile (orari italiani)

Ore 19.00, F1, Gara (50 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207).

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207); dalle 21.30 la differita in chiaro su TV8 della gara.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; dalle 21.30 la differita in chiaro su TV8.it della gara.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 20 aprile

Ore 21.30-23.15 F1, Gara (50 giri) – Differita gara in chiaro