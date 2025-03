Sport invernali oggi in tv: orari 21 marzo, programma gare, streaming

Oggi, venerdì 21 marzo, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di freestyle a Engadina (Svizzera) nelle varie specialità. Nello skicross e nello slopestyle, grandi attese in casa Italia. Simone Deromedis va a caccia di una riconferma del titolo iridato conquistato due anni fa in Georgia e Jole Galli punta al podio, dopo aver inanellato podi e conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo.

In primo piano i due fratelli Miro e Flora Tabanelli che con le loro evoluzioni strepitose possono regalare medaglie ed emozioni sulle nevi svizzere. Andando oltre, occhi puntati anche sulla tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Oslo Holmenkollen (Norvegia) e alle prove di discesa maschile e femminile di scena a Sun Valley (USA), valide per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Questo e molto altro…

Guarda i Mondiali di freestyle su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma odierno e dettagliato degli sport invernali, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 21 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 21 marzo

09.00 Snowboard, Mondiali a Engadina (Svizzera): slopestyle uomini e donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Lahti (Finlandia): HS130 uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Freestyle, Mondiali a Engadina (Svizzera): skicross uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Montafon (Austria): fase finali uomini/donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay Sport 1.

11.45 Freestyle, Mondiali a Engadina (Svizzera): run-1 dual moguls uomini/donne – Diretta streaming su Discovery+.

12.15 Freestyle, Mondiali a Engadina (Svizzera): fasi finali uomini/donne – Diretta tv RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay Sport 2, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.50 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Lahti (Finlandia): 10 km Gundersen uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.30 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo Holmenkollen (Norvegia): 10 km Sprint uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.30 Freestyle, Mondiali a Engadina (Svizzera): run-2 dual moguls uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

14.50 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Lahti (Finlandia): HS130 donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Lahti (Finlandia): qualificazioni sprint a tecnica libera – Diretta streaming su Discovery+.

16.20 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo Holmenkollen (Norvegia): 7.5 km Sprint donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Lahti (Finlandia): fase finali sprint a tecnica libera – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo a Sun Valley (USA): prova cronometrata di discesa maschile – Diretta streaming su Discovery+.

19.30 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo a Sun Valley (USA): prova cronometrata di discesa femminile – Diretta streaming su Discovery+.