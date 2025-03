LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lahti 2025 in DIRETTA: Pellegrino torna sulla pista che lo laureò campione del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a Tecnica Libera da Lahti (FIN), la stagione di Coppa del Mondo di Sci di Fondo è agli sgoccioli e si calcano le nevi di un altro tempio degli sci stretti.

La stagione 2024-2025 ci ha regalato 3 podi e tante altre soddisfazioni da Federico Pellegrino, che anche oggi proverà ad inserirsi nel discorso che conta dopo che a Tallinn (EST) ha mancato il podio per appena 0″45 nella volata a cinque che ha incoronato tanto per cambiare Johannes Hoesflot Klaebo. Quest’ultimo, vincitore della Sfera di Cristallo e della Coppa di Specialità, si è portato a casa il 105° successo individuale tra CdM Mondiali e Olimpiadi.

Nella Classifica di Coppa, Pellegrino è quinto, lui che ha già chiuso 3° la stagione 2022-2023 alle spalle di Klaebo e Golberg. Quest’anno l’occasione è ghiotta, ma non facile da raggiungere. Davanti ci sono Erik Valnes e Harald Oestberg Amundsen. Se il primo appare battibile con due competizioni da disputare, il secondo no. Pellegrino ha comunque la chance di superare Valnes già oggi e di chiudere 4° in Coppa del Mondo dietro a Klaebo, Anger e Amundsen: CHAPEAU!

Tra le donne la favorita svedese del giorno è Maja Dahlqvist, seconda dietro Fahendrich a Tallinn ma in condizione. Tra le italiane punta ad un bel risultato Federica Cassol. Lo otterrà presumibilmente in qualificazione, lei che ha chiuso 8^ quella di mercoledì scorso in Estonia, poi però la valdostana proverà a conquistare la prima semifinale della giovane carriera! Presenti anche Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà e Michael Hellweger.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della Sprint a Tecnica Libera da Lahti (FIN), la stagione di Coppa del Mondo di Sci di Fondo volge al termine! Appuntamento alle 15:00 per le qualificazioni e alle 17:30 per le fasi finali! Vi aspettiamo.