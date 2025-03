Champions League volley 2025: il tabellone delle semifinali con Perugia. Calendario, orari, tv, streaming

Si è delineato il tabellone della Final Four della Champions League 2025 di volley femminile, che andrà in scena nel weekend del 17-18 maggio in una sede ancora da definire. Le migliori quattro squadre della massima competizione europea si daranno appuntamento per queste sfide da dentro o fuori: il sabato si disputeranno le semifinali, le due vincitrici si contenderanno il trofeo nella giornata di domenica.

Ci sarà una sola squadra italiana all’evento che assegnerà il titolo: Perugia ha avuto la meglio contro Monza nel derby dei quarti di finale e si è così guadagnata il diritto di disputare la semifinale contro i turchi dell’Halkbank Ankara, giustizieri di Milano al golden set di spareggio. L’altra semifinale sarà invece un derby polacco tra lo Jastrzebski Wegiel e lo Zawiercie, si cerca la società che succederà a Trento nell’albo d’oro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Final Four della Champions League 2024-2025 di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky (canali dettagliati da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Sir Sicoma Monini Perugia vs Halkbank Ankara

JSW Jastrzebski Wegiel vs Aluron CMC Warta Zawiercie

CALENDARIO FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 14 maggio

Orario da definire Semifinale: Perugia-Halkbank Ankara

Orario da definire Semifinale: Jastrzebski Wegiel-Zawiercie

Domenica 17 maggio

Orario da definire Finale Champions League volley maschile

PROGRAMMA FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.