LIVE Skicross, Mondiali 2025 in DIRETTA: Galli e Deromedis si giocano una medaglia

AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI SLOPESTYLE CON FLORA E MIRO TABANELLI DALLE 12.15

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di skicross 2024-2025. A causa di condizioni meteo complicate il programma di gare è stato stravolto con qualificazioni e fasi finali anticipate rispettivamente di un giorno. L’Italia è pronta a recitare un ruolo da protagonista dopo una stagione da record in Coppa del Mondo, le aspettative sono elevate.

C’erano grandi preoccupazioni in merito alle condizione fisiche di Simone Deromedis, l’azzurro, campione iridato in carica, una settimana fa è incappato in una brutta caduta nell’ultima tappa di Coppa del Mondo, che di fatto aveva compromesso l’intero weekend georgiano. Per fortuna le impressioni destate in qualificazione sono state ottime, con Deromedis capace di siglare il terzo crono (58.90) alle spalle di Ryan Regez (58.81) e di Ryo Sugai (58.87). Decisamente più staccati i diretti avversari in ottica Coppa del Mondo: Reece Howden ha tagliato il traguardo con l’undicesimo tempo (+0.57), mentre Florian Wilmsmann addirittura con il ventiduesimo (+1.03).

L’Italia si presenterà al via degli ottavi maschili con ben cinque rappresentanti, oltre il già citato Deromedis sono stati capaci di passare il turno anche Dominik Zuech (14mo), Federico Tomasoni (24mo), Yanik Gunsch (25mo) ed Edoardo Zorzi (30mo). Al femminile Jole Galli sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, in Coppa del Mondo sono arrivate due storiche vittorie e innumerevoli podi, l’azzurra in qualificazione ha siglato il settimo crono a 1.14 dalla leader e grande favorita Fanny Smith.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali di skicross 2024-2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, run dopo run, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle ore 11:00!