LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Sun Valley in DIRETTA: ultima chance per poter fare la gara, Brignone e Goggia in attesa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova della discesa femminile di Sun Valley 2025. Dopo la cancellazione della prima prova di ieri a causa delle forti nevicate diventa fondamentale la sessione odierna, l’unica a disposizione delle atlete per testare neve e pista in vista della gara prevista per domani.

La classifica di Coppa di specialità è guidata da Federica Brignone che ha un vantaggio di 16 punti su Cornelia Huetter. Terza posizione per Sofia Goggia con 34 punti di ritardo dalla connazionale. Non mancheranno però le rivali come Emma Aicher, grande rivelazione di questa stagione, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e le atlete di casa Lauren Macuga, Breezy Johnson e Lindsey Vonn. Queste atlete potrebbero rubare molti punti rappresentando l’ago della bilancia nell’assegnazione della “coppetta”

Attenzione però anche ad una possibile assegnazione “a tavolino”: qualora la prova odierna venisse cancellata salterebbe anche la gara ufficiale con Brignone che conquisterebbe il titolo. La prova odierna potrebbe dare informazioni importanti anche sul duello per la classifica generale tra Brignone e Lara Gut-Behrami. L’elvetica dovrà trovare subito ottime condizioni con questa pista per provare una rimonta leggendaria.

La prova della discesa femminile di Sun Valley è prevista per le 12.30 americane, le 19.30 italiane. La prima atleta a partire sarà Mirjam Puchner seguita da Lindsey Vonn. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamento minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!