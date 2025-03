LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2025 in DIRETTA: Giacomel nella tana del lupo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile in programma a Oslo (Norvegia), prova valevole per la nona ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. Sul tracciato caratteristico posto nei pressi della collina della capitale norvegese si apre l’ultimo appuntamento della stagione con la competizione sui due poligoni. Tanta attesa per i padroni di casa, con tanti temi su cui ci si può concentrare per poter prepararsi alla gara odierna.

In primis arriva la questione puramente agonistica. Infatti è ancora in discussione la leadership della classifica generale, in cui Sturla Holm Laegreid comanda le operazioni con un totale di 1071 punti: a seguire troviamo Johannes Thingnes Boe, staccato di 104 lunghezze. Il margine del più giovane norvegese è ampio, e ci sarebbe addirittura la possibilità di chiudere la partita quest’oggi.

La gara odierna però apre quello che verrà ricordato come il weekend d’addio dei fratelli Boe: infatti sia Johannes, sia il più navigato Tarjei, diranno basta alle competizioni con la mass start di domenica, dando vita di fatto a uno dei fine settimana più intensi, emotivamente parlando, della storia di questo sport. In particolare fa scalpore il ritiro di Johannes Boe, sia per il momento in cui appende gli sci al chiodo – proprio a ridosso dei Giochi di Milano-Cortina – ma soprattutto per ciò che rappresenta il norvegese, simbolo per eccellenza del biathlon nell’ultimo decennio.

In questa situazione si vorrà inserire Tommaso Giacomel. L’azzurro sta vivendo un finale di stagione da assoluto protagonista, e ha l’ambizione di chiudere la stagione con il botto, tentando l’assalto alla terza posizione della classifica generale, traguardo raggiunto solamente in una stagione in campo maschile tra gli azzurri. Occhio quindi a cosa combineranno Eric Perrot, Emilien Jacquelin, Sebastian Samuelsson e Quentin Fillon Maillet, avversari del trentino nella rincorsa al podio finale. In gara per l’Italia anche Lukas Hofer, Daniele Cappellari, Patrick Braunhofer e Nicola Romanin.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sprint maschile in programma a Oslo (Norvegia), prova valevole per la nona ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. Il via della prova è previsto per le 13.30. Non perdetevi neanche un minuto della gara con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!