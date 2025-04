Federica Brignone: “Quando torno sugli sci? Prima di 4-5 mesi é impossibile. Neanche i medici lo sanno”

Federica Brignone era tra i personaggi più attesi del FISI Media Day di quest’oggi. La fuoriclasse di La Salle avrebbe preferito accogliere i media in altro modo dopo la stagione straordinaria disputata. Purtroppo, il brutto incidente del 3 aprile nel gigante dei campionati italiani in Val di Fassa ha costretto Federica a rivedere sensibilmente i propri piani e ora si trova ad affrontare una nuova sfida.

“Sto bene, ovviamente non pretendo di non avere dolore. Ho già iniziato a fare qualche esercizio. Inizierò oggi la mia fisioterapia a Torino e miglioro ogni giorno la mia condizione. Ho visto un po’ di sport in tv, ho ricevuto le visite di amici e sinceramente non ho ancora avuto modo di annoiarmi. Il mio primo step sarà a 45 con la TAC di controllo sulla tibia e poi vedremo il da farsi e come organizzarci“, le sue parole.

“Sono sempre positiva, chiaramente quello che mi è successo non è bello, ma bisogna accettarlo. Sto cercando di vivere al meglio nelle condizioni in cui sono, lavorando per piccoli obiettivi e step. Ho questo in testa e proverò a dare il massimo anche in quest’occasione per recuperare più velocemente e nel miglior modo possibile“, ha sottolineato la sciatrice valdostana.

Una giornata speciale visto che in queste ore c’è stata anche la presentazione della torcia olimpica. Un evento che chiaramente tocca il cuore di Brignone, che però sottolinea: “Io ora lavoro per piccoli obiettivi per cercare di guarire e tornare a fare le mie cose. Ovviamente c’è il pensiero per i Giochi, ma è molto lontano. Sono focalizzata su altro“.

Sui tempi di recupero, Federica è molto chiara: “Non so quando potrò tornare sugli sci, non lo sanno i medici e nemmeno io. Dipenderà da come andrà con la fisioterapia e la guarigione. Prima si penserà alla parte ossea, cioè quello che è stato fatto nella prima operazione, e poi vedremo se sistemare il resto. Non ne abbiamo idea, dipende tutto da come reagisce il mio fisico. Ovviamente, per la gravità dell’infortunio, prima di 5 mesi è impossibile, se tutto va bene. Il prossimo step saranno i 45 giorni relativamente alla guarigione della tibia. Prima si pensa a tornare a camminare e poi si vedrà“.

Alla domanda se qualcosa di diverso in quella gara degli Assoluti andasse fatto, l’azzurra non ha alcun dubbio: “Non farò nessuna modifica in relazione all’incidente. Gli sci non possono staccarsi in maniera così automatica perché altrimenti li perderesti ogni volta che fai una curva. Questa è una delle cose pericolose del nostro sport, ma ne sono consapevole, altrimenti non farei quello che faccio. Ovviamente è andato tutto storto, io non ho mai visto il video e non so se riuscirò a guardarlo e forse non lo farò. Comunque è andata così, non posso tornare indietro e non avrei fatto nulla di diverso e non c’era nulla di sbagliato. Ho fatto tutte le gare così nella mia vita ed è andata male in un’unica circostanza“.

E sul suo stato d’animo, ha ribadito: “Io sono molto positiva e tranquilla. Chiaramente, avrei preferito altro e ammetto che mi scoccia, ma bisogna accettarlo. Sono sicura che tornerò a fare una vita piena di sport e quindi sono positiva, ho voglia di impegnarmi. È un’altra sfida della mia carriera che mi insegnerà qualcosa di nuovo“.