Sofia Goggia oltre Cortina: “Ultime Olimpiadi? Forse, ma di sicuro vado avanti un altro anno”

È una Sofia Goggia molto lucida e serena quella che si è presentata ai microfoni del FISI Media-Day. La campionessa bergamasca ha tratto giovamento da una stagione nella Coppa del Mondo di sci alpino che l’ha vista di ritorno dall’ennesimo infortunio (febbraio 2024) e fortunatamente sana al termine di quest’annata.

“Io sono molto grata di quello che è stato il mio percorso in Coppa del Mondo, avendolo preparato su un’unica tipologia di neve in America. Sono riuscita a esprimere un livello altissimo in tre discipline. In gigante ho trovato un gesto fluido, nella velocità è andata abbastanza bene e mai mi sono espressa così bene in superG. Un ottimo punto di partenza in vista di quello che sarà l’anno venturo“, ha dichiarato Goggia.

Sugli obiettivi della prossima annata, l’azzurra ha precisato: “La classifica generale di Coppa del Mondo non è mai stato un obiettivo a priori perché si ragiona gara per gara e io ho sempre cercato di dare il meglio di me stesso ogni week end. Il prossimo anno sarà ancor più importante avere quest’attenzione per essere in forma a febbraio. Si parte già da ora nelle scelte negli allenamenti e nel lavoro sui materiali. Mi voglio divertire la prossima stagione, ma nello stesso tempo essere serena e meticolosa“.

Anno venturo in cui ci saranno le Olimpiadi di Milano Cortina e Sofia è molto chiara da questo punto di vista: “Sarà fondamentale lavorare senza l’assillo dell’evento in Italia perché altrimenti si rischia di focalizzarsi su una cosa e si tralascia il resto cosa che invece non deve accadere“.

Goggia ha anche parlato dell’incidente di Federica Brignone negli Assoluti in Val di Fassa: “L’ho sentita il giorno successivo in cui si è fatta male. Il suo infortunio è molto grave, però riuscisse a guarir bene e a mettere gli sci a dicembre ha tutto il tempo per preparare al top le Olimpiadi. A me sono bastati quei 20 giorni a Copper Mountain e arrivavo da tante stagioni in cui mi infortunavo. Non sono mai riuscita ad avere grande continuità, mentre lei ha avuto un percorso senza particolari infortuni e quindi avrà in testa ben chiaro cosa fare, ben supportata dal suo staff. Poi lo sci è una pratica davvero imprevedibile, vedi quello che è accaduto proprio a Federica, reduce da un’annata fantastica“.

E sul suo futuro agonistico post Giochi: “Forse saranno le mie ultime Olimpiadi, ma di sicuro vado ancora avanti almeno un anno dopo Milano Cortina. Successivamente, vedremo“.