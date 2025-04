Monaco perplesso su Lara Colturi: “Se resta in Albania, il suo status ne risente”

Un caso che fa discutere quello di Lara Colturi. La sciatrice italiana, che da alcune stagioni compete nel circuito internazionale dello sci alpino sotto la bandiera dell’Albania, è al centro di una vicenda decisamente particolare, ovvero il possibile ritorno a rappresentare l’Italia in vista della stagione olimpica.

Ne ha parlato per prima l’emittente albanese Top Channel TV. Il regolamento, a questo proposito, spiega che il passaggio da un Paese all’altro deve concretizzarsi entro il 1° maggio dell’anno corrente (2025) con l’accordo tra le federazioni delle due nazioni coinvolte. Nell’eventualità in cui ci sia questa sorta di rilascio, allora l’eleggibilità per gareggiare con la compagine tricolore scatterebbe in automatico e non verrebbero persi i punti FIS.

Se invece non ci fosse l’accordo menzionato, allora l’atleta potrebbe trovarsi davanti a una scelta: gareggiare ancora per l’Albania oppure fermarsi un anno. Per quanto si è potuto comprendere, anche dopo le esternazioni Elvis Toçi (Presidente della Federsci albanese), il contrasto è essenzialmente su basi economiche.

A dire la sua in proposito è stato Guido Monaco, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania in onda sul canale Youtube di OA Sport: “Nel progetto della famiglia Colturi, una riflessione che voglio fare è che, visto che loro erano certi che Lara sarebbe diventata un’atleta top, come hanno fatto a non valutare che a un certo punto saremmo arrivati a questo punto. Difendere i colori dell’Albania, in qualche modo, va ad alterare il suo status. Volendo essere concreto, era evidente che nel momento questa ragazza iniziava a fare podi ecc. si sarebbe creato un problema di questo tipo. Non so se l’hanno preso in considerazione“.