LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2025 in DIRETTA: sale la tensione tra Preuss e Jeanmonnot

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sprint femminile di Oslo. Sulle storica collina di Holmenkollen si chiude la stagione di Coppa del Mondo di biathlon. Annata amara per l’Italia, orfana di Lisa Vittozzi e con una Dorothea Wierer che sembra abbia iniziato già a preparare le Olimpiadi di Milano-Cortina. Non mancherà però lo spettacolo con il testa a testa per la Sfera di Cristallo tra la tedesca Franziska Preuss e la francese Lou Jeanmonnot.

Sei le azzurre in gara, con Samuela Comola che aprirà la gara e Dorothea Wierer che partirà con il pettorale numero 50, seguita poco dopo da Hannah Auchentaller (55). Martina Trabucchi aprirà il cancelletto con il pettorale n.65, mentre Michela Carrara sarà la 71esima atleta al via. Ultima delle italiane Linda Zingerle con l’85. C’è bisogno di un lampo per congedarsi dalla stagione con un briciolo di morale positivo in vista della stagione che porterà ai Giochi Olimpici di casa.

Come detto si aprirà il duello per la classifica generale di Coppa del Mondo tra la tedesca Preuss e la francese Jeanmonnot. Sono 20 i punti di margine che la teutonica potrà difendere nelle ultime tre gare. Come sempre lo squadrone transalpino potrà fare il bello ed il cattivo tempo potendo contare su un contingente addirittura di 9 elementi completato da Justin Braisaz-Bouchet, Oceane Michelon, Julia Simon, Jeanne Richard e le rientranti Sophie Chauveau e Paula Botet. Esordio assoluto per Camille Bened ed Amandine Megnin, tra le migliori del circuito IBU Cup. A caccia del podio anche le sorelle svedesi Hanna ed Elvira Oeberg, mina vagante la slovena Anamarija Lampic.

La sprint femminile di Oslo Holmenkollen inizierà alle 16.20.