Atletica oggi in tv, Mondiali indoor 2025: orari 21 marzo, streaming, azzurri in gara

Oggi venerdì 21 marzo incominciano i Mondiali Indoor 2025 di atletica: a Nanchino (Cina) si apre la rassegna iridata al coperto, lo spettacolo inizierà nel cuore della notte italiana e poi proseguirà tra l’ora di pranzo e il primo pomeriggio, assegnando già le prime medaglie dell’ultimo grande appuntamento internazionale della stagione in sala. L’Italia si gioca carte molto importanti con il desiderio di aprire in bellezza questa manifestazione e di alzare il morale in vista del fine settimana.

Andy Diaz andrà a caccia della medaglia nel salto triplo: finale diretta alle ore 04.05, il fresco Campione d’Europa Indoor sarà tra i grandi favoriti della vigilia forte dei 17.71 metri timbrati ad Apeldoorn e se la dovrà vedere soprattutto con il tedesco Max Hess (argento continentale), il cubano Lazaro Martinez e il cinese Zhu Yaming. In pedana ci sarà anche Simone Biasutti, attenzione alla formula delle eliminazioni progressive: primi tre salti per tutti, il quarto per i migliori 10, il quinto per i migliori 8 e il sesto per i migliori 6.

Da seguire con attenzione le batterie degli 800 metri con Eloisa Coiro e Giovanni Lazzaro, mentre Stephen Awuah Baffour e Yassin Bandaogo saranno impegnati nelle batterie dei 60 metri. Manuel Lando disputerà la finale diretta del salto in alto, dove i grandi favoriti della vigilia sono il neozelandese Hamish Kerr (Campione Olimpico di Parigi 2024), l’ucraino Oleh Dorushchuk (fresco trionfatore agli Europei Indoor) e il sudcoreano Woo Sang-hyeok.

Da non perdere le batterie dei 1500 metri con Sintayehu Vissa (primatista italiana all’aperto) e Joao Bussotti Neves, entrambi a caccia della qualificazione all’atto conclusivo di domenica. In serata si assegneranno le medaglie sui 60 metri, nel getto del peso femminile e nel pentathlon che ci terrà compagnia per tutta la giornata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (venerdì 21 marzo) ai Mondiali Indoor 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD (per la sessione notturna) e su Rai 2 (per la sessione diurna, ma dalle 13.00 alle 13.30 si tornerà su RaiSportHD per fare spazio al telegiornale); in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI INDOOR ATLETICA OGGI

Venerdì 21 marzo

03.05 Pentathlon, 60 ostacoli

03.23 400 metri maschile, batterie

03.45 Pentathlon, salto in alto

04.05 Salto triplo maschile, finale

04.15 800 metri femminile, batterie

04.55 800 metri maschile, batterie

05.55 60 metri maschile, batterie

06.15 Pentathlon, getto del peso

11.30 Salto in alto maschile, finale

11.33 1500 metri femminile, batterie

11.42 Pentathlon, salto in lungo

12.18 1500 metri maschile, batterie

12.50 Getto del peso femminile, finale

13.03 60 metri maschile, semifinali

13.26 400 metri femminile, batterie

13.47 400 metri maschile, semifinali

14.15 Pentathlon, 800 metri

14.24 60 metri maschile, finale

PROGRAMMA MONDIALI INDOOR ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per la sessione notturna e dalle ore 13.00 alle ore 13.30, gratis e in chiaro; Rai 2 dalle ore 11.10 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 fino alla conclusione, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI INDOOR ATLETICA

Venerdì 21 marzo

04.05 Salto triplo maschile, finale: Simone Biasutti, Andy Diaz

04.15 800 metri femminile, batterie: Eloisa Coiro

04.55 800 metri maschile, batterie: Giovanni Lazzaro

05.55 60 metri maschile, batterie: Stephen Awuah Baffour, Yassin Bandaogo

11.30 Salto in alto maschile, finale: Manuel Lando

11.33 1500 metri femminile, batterie: Sintayehu Vissa

12.18 1500 metri maschile, batterie: Joao Bussotti Neves

13.03 60 metri maschile, semifinali: eventuali Stephen Awuah Baffour, Yassin Bandaogo

14.24 60 metri maschile, finale: eventuali Stephen Awuah Baffour, Yassin Bandaogo