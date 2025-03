F1 oggi in tv, GP Cina 2025: orari prove libere e qualifiche Sprint, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 21 marzo, prenderà il via il week end del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Messo alle spalle il primo fine-settimana dell’Albert Park di Melbourne (Australia), il Circus torna subito in scena sul tracciato di Shanghai. Un circuito più convenzionale rispetto a quello nella terra dei canguri e vedremo quali saranno gli equilibri in pista.

La Ferrari è reduce da un primo round da incubo. Dopo un inizio confortante nel day-1, la Rossa si è persa completamente. I risultati nelle qualifiche e in gara, come conseguenza, sono stati decisamente negativi per le ambizioni della scuderia di Maranello. Si andrà a caccia di un riscatto in questa tappa asiatica, ma bisognerà prestare la massima attenzione.

Sarà un week end molto particolare per la presenza della Sprint Race, la prima del 2025. Ci sarà un significativo cambio nello schedule già a partire da oggi. Assisteremo a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint di domani. Questo significa che non ci sarà troppo tempo per trovare la messa a punto ideale.

Il venerdì del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) a pagamento, mentre in chiaro su TV8 sarà possibile seguire esclusivamente la Sprint Qualifying. In streaming vi sarà la copertura completa su SkyGo e su NOW a pagamento, mentre in chiaro su TV8.it solo quella del time-attack citato. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali dell’intero programma odierno.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 21 marzo (orari italiani)

Ore 04.30-05.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Ore 08.30-09.14 F1, Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8

