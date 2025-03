LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Sun Valley in DIRETTA: ultimo test per Paris prima della gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Sun Valley (Stati Uniti), competizione valevole per le finali di Coppa del Mondo 2024-2025 maschile di sci alpino. La località dell’Idaho si appresta ad ospitare l’appuntamento conclusivo della stagione, chiudendo un’assenza lunga 48 anni dall’ultima gara disputata su queste nevi. Un punto interrogativo però è posto sulle due discese inserite in calendario: la neve permetterà la disputa della prova, mantenendo viva la speranza che le gare di sabato vadano in scena?

Giornata cruciale per le sorti della gara. Dopo la cancellazione della prima prova cronometrata, è fondamentale che il training programmato nel venerdì odierno possa disputarsi: in caso contrario, non andrà in scena la discesa prevista per sabato: conseguentemente, la coppa di specialità verrebbe assegnata in automatico a Marco Odermett, leader attuale con un totale di 605 punti, il quale è in lotta con il connazionale Franjo Von Allmen, staccato di 83 lunghezze dal compagno di squadra.

Un altro uomo estremamente interessato dal fatto che la prova si possa svolgere è Dominik Paris. L’altoatesino è reduce dai fasti di Kvitfjel, località in cui ha centrato ben due vittorie, spartite tra discesa e Super-G. Assieme a Paris al via ci sarà sicuramente Florian Schieder, mentre Mattia Casse non sarà al cancelletto di partenza, ancora debilitato dall’infortunio al gomito patito sulla pista norvegese in occasione della prova cronometrata.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Sun Valley (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 maschile di sci alpino. Si comincia alle 18.00. Buon divertimento!