Sport in tv oggi (venerdì 21 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 21 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis con il torneo di Miami a tenere banco. Lorenzo Musetti e Federico Cinà protagonisti quest’oggi. Il toscano vorrà centrare il terzo turno, mentre il giovane siciliano vorrà continuare a vivere il proprio sogno in Florida, giocando contro un avversario di grande esperienza come Grigor Dimitrov.

In evidenza anche gli sport invernali con i Mondiali delle specialità freestyle e le finali di Coppa del Mondo di sci alpino con le prove di discesa a Sun Valley (USA). Terra banco anche l’Eurolega di basket e molto altro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 21 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 21 marzo

01.00 Curling, Mondiali 2025 a Uijeongbu (Corea del Sud): Italia vs Corea del Sud – Diretta streaming su The Curling Channel.

03.05 Atletica, Mondiali indoor a Nanchino (Cina): prima giornata (sessione diurna) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

04.30 F1, GP Cina: prove libere – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

06.00 Curling, Mondiali 2025 a Uijeongbu (Corea del Sud): Italia vs Canada – Diretta streaming su The Curling Channel.

08.00 Judo, Grand Slam a Tblisi (Georgia): prima giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su IJF.

08.30 F1, GP Cina: Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.

09.00 Snowboard, Mondiali a Engadina (Svizzera): slopestyle uomini e donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Lahti (Finlandia): HS130 uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Freestyle, Mondiali a Engadina (Svizzera): skicross uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Montafon (Austria): fase finali uomini/donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay Sport 1.

11.30 Atletica, Mondiali indoor a Nanchino (Cina): prima giornata (sessione serale) – Diretta tv su Rai 2 HD 11.10 alle ore 13.00, su RaiSport HD dalle 13.00 alle 13.30, su Rai 2 HD dalle 13.30 fino alla conclusione; in streaming su RaiPlay.

11.45 Freestyle, Mondiali a Engadina (Svizzera): run-1 dual moguls uomini/donne – Diretta streaming su Discovery+.

12.15 Freestyle, Mondiali a Engadina (Svizzera): fasi finali uomini/donne – Diretta tv RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay Sport 2, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.21 Ciclismo, Bredene Koksijde Classic – Diretta tv dalle 14.30 su Eurosport1 HD; in streaming dalle 14.30 su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN; dalle 15.15 su RaiPlay Sport 2.

12.50 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Lahti (Finlandia): 10 km Gundersen uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Golf, Valspar Championship: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

13.30 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo Holmenkollen (Norvegia): 10 km Sprint uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Judo, Grand Slam a Tblisi (Georgia): prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su IJF.

14.30 Freestyle, Mondiali a Engadina (Svizzera): run-2 dual moguls uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

14.50 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Lahti (Finlandia): HS130 donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Lahti (Finlandia): qualificazioni sprint a tecnica libera – Diretta streaming su Discovery+.

16.00 Tennis, WTA Miami 2025: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

16.00 Tennis, ATP Miami 2025: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cinà vs Dimitrov 1° match e inizio programma dalle 16.00 italiane; Musetti vs Halys 1° match e inizio programma dalle 16.00 italiane)

16.20 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo Holmenkollen (Norvegia): 7.5 km Sprint donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Lahti (Finlandia): fase finali sprint a tecnica libera – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo a Sun Valley (USA): prova cronometrata di discesa maschile – Diretta streaming su Discovery+.

18.15 Calcio, Amichevole: Italia vs Olanda – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

19.00 Golf, Valspar Championship: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.30 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo a Sun Valley (USA): prova cronometrata di discesa femminile – Diretta streaming su Discovery+.

19.30 Pallanuoto femminile, Serie A1: Roma vs De Akker – Nessuna copertura tv/streaming.

20.15 Basket, Eurolega: Panatinaikos vs Alba Berlino – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona vs Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Basket, Eurolega: Partizan vs Anadolu Efes – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

