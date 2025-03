LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: subito Andy Diaz in finale nella notte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2025 in programma a Nanchino in Cina. I Campionati Mondiali al coperto approdano per la prima volta in Cina, a Nanchino, dal 21 al 23 marzo, dopo le edizioni asiatiche di Maebashi 1999 (Giappone) e Doha 2010 (Qatar). La prima giornata si preannuncia subito interessante per la spedizione italiana, con finali importanti e diverse gare in cui gli azzurri saranno protagonisti.

Si parte con i 60 ostacoli del pentathlon, dove la Finlandia punta su Saga Vanninen, argento a Glasgow 2024, mentre l’Irlanda schiera Kate O’Connor, bronzo europeo. La competizione cerca una nuova regina in assenza della campionessa uscente Noor Vidts. Subito dopo iniziano le batterie dei 400 metri uomini, dove il giamaicano Rusheen McDonald, bronzo nel 2024, sfida lo statunitense Chris Bailey (44.70 stagionale) e il nigeriano Ezekiel Nathaniel (44.74). La sorpresa potrebbe arrivare dall’ungherese Attila Molnar, campione europeo, o dal canadese Christopher Morales-Williams. Poi spazio al lungo del pentathlon, seguito dalla finale del triplo maschile, grande appuntamento per l’Italia. A difendere i colori azzurri ci sarà Andy Diaz (Fiamme Gialle), oro agli Europei di Apeldoorn con 17,71, miglior misura mondiale dell’anno. In gara anche il campione uscente Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso), il cubano Lazaro Martinez, il tedesco Max Hess (argento europeo), il cinese Zhu Yaming e lo statunitense Will Claye. Dopo il forfait di Andrea Dallavalle, è stato iscritto anche Simone Biasutti (Fiamme Gialle).

Alle 4:15 italiane partono le batterie degli 800 femminili, con l’Italia rappresentata da Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), quarta agli Europei indoor. Tra le favorite, la campionessa uscente Tsige Duguma (Etiopia), insieme alla connazionale Habitam Alemu e alla sudafricana Prudence Sekgodiso. A seguire, batterie degli 800 maschili, dove l’americano Josh Hoey ha corso un impressionante 1:43.24 indoor, secondo miglior tempo di sempre. L’Italia è presente con Giovanni Lazzaro (Aeronautica). Ultima gara della sessione mattutina sono i 60 metri uomini, con in gara gli italiani Stephen Awuah Baffour (Battaglio Cus Torino) e Yassin Bandaogo (Fiamme Oro). Il favorito è il britannico Jeremiah Azu, oro europeo, mentre il più esperto è l’americano Ronnie Baker, bronzo mondiale 2018.

La sessione pomeridiana si apre con il salto in alto maschile, dove Manuel Lando (Aeronautica), quarto agli Europei di Apeldoorn, sfida l’ucraino Oleh Doroshchuk, oro europeo con 2,34, il coreano Woo Sang-hyeok, bronzo mondiale 2024, e il giamaicano Raymond Richards. Alle 18:33 iniziano le batterie dei 1500 femminili, con Sintayehu Vissa (Atl. Brugnera Friulintagli) per l’Italia. Senza l’oro uscente Freweyni Hailu, la favorita è l’etiope Gudaf Tsegay, già campionessa 2022 e primatista dei campionati (3:57.19). Seguono il lungo del pentathlon e le batterie dei 1500 maschili, con l’Italia rappresentata da Joao Bussotti (Esercito). Grande attesa per il norvegese Jakob Ingebrigtsen, che tenta l’accoppiata 1500-3000 metri. Il suo principale rivale è Samuel Tefera, due volte campione mondiale indoor.

La finale del peso femminile apre la serie delle finali della serata, seguita dalle semifinali dei 60 metri uomini e dalle semifinali dei 400 metri donne. Senza Femke Bol e Lieke Klaver, il grande exploit della stagione è stato il 49.24 della statunitense Kaylyn Whittaker, vicinissima al record mondiale di Bol (49.17). Tra le favorite anche la norvegese Henriette Jaeger, argento europeo, e la britannica Amber Anning. Ultimi eventi della giornata: le semifinali dei 400 metri uomini, il finale degli 800 metri del pentathlon, e la finale dei 60 metri uomini, che concluderà la prima giornata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2025 in programma a Nanchino in Cina, cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 3.00 con la sessione notturna, dalle 11.30 la seconda sessione di giornata. Buon divertimento!