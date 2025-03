Sci di fondo oggi in tv, Sprint Lahti 2025: orari, programma, streaming, startlist

Ultima tre giorni di Coppa del Mondo di sci di fondo a Lahti. In Finlandia si conclude l’intera stagione della Sfera di Cristallo, che ha ormai due padroni ben precisi: Jessie Diggins in quota femminile, Johannes Hoesflot Klaebo in campo maschile.

Questa ragione è la base del fatto che, in terra finlandese, sarà molto interessante vedere come si mescoleranno le carte in tavola. Klaebo ha senz’altro l’opzione sull’aggiornamento di ulteriori e importanti record, mentre dal canto loro otto italiani divisi tra uomini e donne cercheranno di fare il loro in una delle ultime chance che possono portare a un qualche tipo di podio. Il tutto in un’annata che, Mondiali a parte, ha visto appena due podi, entrambi a firma Pellegrino.

La sprint di Coppa del Mondo di sci di fondo a Lahti si disputerà oggi. Sarà possibile seguirla in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1 (fasi finali) e in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO LAHTI 2025 OGGI

Venerdì 21 marzo

Ore 15:00 Qualificazioni Sprint tl – Diretta streaming su Discovery+

Ore 17:30 Finali Sprint tl – Diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LAHTI 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+ (anche le qualificazioni), SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

