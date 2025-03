A che ora il biathlon oggi in tv, Sprint Oslo 2025: startlist, programma, streaming

Oggi, venerdì 21 marzo, prenderà il via l’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon. Suille nevi di Oslo Holmenkollen, in Norvegia, calerà il sipario sull’annata del massimo circuito internazionale della specialità con sci stretti e carabina. Lo schedule odierno prevede due gare: la 10 km Sprint maschile dalle 13.30 e la 7.5 km Sprint femminile dalle 16.20.

Nella gara degli uomini le attenzioni in casa Italia saranno per Tommaso Giacomel. Partirà col pettorale n.48 il trentino, che vorrà riscattarsi dopo una prestazione nella Mass Start di Pokljuka (Slovena) lontana rispetto a quanto aveva abituato nella seconda parte di stagione. Selezione del Bel Paese che sarà formata anche da Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari e da Nicola Romanin, al suo esordio assoluto in Coppa del Mondo.

Tra le donne ritroveremo Dorothea Wierer, costretta ancora una volta a fare i conti con non pochi malanni nella tappa citata a Pokljuka e non potendo quindi dare il contributo sperato. Non sarà al 100% l’atleta altoatesina, ma ci sono motivazioni per chiudere al meglio questo percorso. Tra le fila nostrane ci saranno anche Samuela Comola, che sarà la prima partire col pettorale n.1, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Martina Trabucchi, Linda Zingerle e dopo quasi due mesi Rebecca Passler.

Le due Sprint di Oslo Holmenkollen, valide per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025, saranno trasmesse in diretta televisiva da Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due gare.

BIATHLON OGGI IN TV

Venerdì 21 marzo

Ore 13.30 10 km Sprint uomini a Oslo Holmenkollen (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport2 HD

Ore 16.20 7.5 km Sprint donne a Oslo Holmenkollen (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport2 HD

PROGRAMMA SPRINT A OSLO HOLMENKOLLEN 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST SPRINT UOMINI OSLO HOLMENKOLLEN

1 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 13:30:30 1

2 ZOBEL David GER 1996 13:31:00

3 GERMAIN Maxime USA 2001 13:31:30

4 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 13:32:00

5 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 13:32:30

6 PLANKO Lovro SLO 2001 13:33:00

7 STROLIA Vytautas LTU 1992 13:33:30

8 BIRKENTALS Renars LAT 2001 13:34:00

9 BRANDT Viktor SWE 1999 13:34:30

10 KRCMAR Michal CZE 1991 13:35:00

11 LANGER Thierry BEL 1991 13:35:30

12 ZAHKNA Rene EST 1994 13:36:00

13 MAKAROV Maksim MDA 1995 13:36:30

14 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 13:37:00

15 DUDCHENKO Anton UKR 1996 13:37:30

16 KUEHN Johannes GER 1991 13:38:00 B

17 BURKHALTER Joscha SUI 1996 13:38:30 1

18 NELIN Jesper SWE 1992 13:39:00 B

19 BORGULA Jakub SVK 2004 13:39:30 1

20 HORN Philipp GER 1994 13:40:00 B

21 KOMATZ David AUT 1991 13:40:30 1

22 HARTWEG Niklas SUI 2000 13:41:00 B

23 GUNKA Jan POL 2002 13:41:30 1

24 STRELOW Justus GER 1996 13:42:00 B

25 TODEV Blagoy BUL 2001 13:42:30 1

26 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 13:43:00 B

27 HOFER Lukas ITA 1989 13:43:30 1

28 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 13:44:00 B

29 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 13:44:30 1

30 MANDZYN Vitalii UKR 2003 13:45:00 B

31 HIIDENSALO Olli FIN 1991 13:45:30 1

32 CLAUDE Emilien FRA 1999 13:46:00 B

33 FREY Isak NOR 2003 13:46:30 2

34 HORNIG Vitezslav CZE 1999 13:47:00 B

35 INVENIUS Otto FIN 2000 13:47:30 2

36 b WRIGHT Campbell USA 2002 13:48:00 B

37 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 13:48:30 2

38 SEPPALA Tero FIN 1996 13:49:00 B

39 REES Roman GER 1993 13:49:30 2

40 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 13:50:00 B

41 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 13:50:30 2

42 NAWRATH Philipp GER 1993 13:51:00 R

43 BROWN Jake USA 1992 13:51:30 2

44 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 13:52:00 R

45 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 13:52:30 2

46 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 13:53:00 R

47 LESIUK Taras UKR 1996 13:53:30 2

48 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 13:54:00 R

49 LEGOVIC Matija CRO 2005 13:54:30 2

50 BOE Tarjei NOR 1988 13:55:00 R

51 VIDMAR Anton SLO 2000 13:55:30 2

52 ULDAL Martin NOR 2001 13:56:00 R

53 BUTA George ROU 1993 13:56:30 2

54 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 13:57:00 R

55 MUELLAUER Fabian AUT 2003 13:57:30 2

56 SOERUM Vebjoern NOR 1998 13:58:00 R

57 FOMIN Maksim LTU 2000 13:58:30 2

58 r BOE Johannes Thingnes NOR 1993 13:59:00 R

59 DANUSER Dajan SUI 1996 13:59:30 2

60 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:00:00 R

61 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 14:00:30 2

62 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:01:00 R

63 MARECEK Jonas CZE 2001 14:01:30 2

64 PERROT Eric FRA 2001 14:02:00 R

65 STALDER Sebastian SUI 1998 14:02:30 2

66 FAK Jakov SLO 1987 14:03:00 R

67 CLAUDE Florent BEL 1991 14:03:30 2

68 y LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:04:00 R

69 EDER Simon AUT 1983 14:04:30 2

70 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:05:00 R

71 BADACZ Konrad POL 2003 14:05:30 2

72 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:06:00

73 STEFANSSON Malte SWE 2000 14:06:30

74 MIKYSKA Tomas CZE 2000 14:07:00

75 SIIMER Kristo EST 1999 14:07:30

76 COLTEA George ROU 2000 14:08:00 3

77 NYKVIST Emil SWE 1997 14:08:30

78 KLEMETTINEN Jimi FIN 2005 14:09:00

79 DOVZAN Miha SLO 1994 14:09:30

80 LEITNER Felix AUT 1996 14:10:00

81 KAISER Simon GER 1999 14:10:30

82 STALDER Gion SUI 1999 14:11:00

83 JAKOB Patrick AUT 1996 14:11:30

84 ROMANIN Nicola ITA 1994 14:12:00

85 HAK Petr CZE 2003 14:12:30

86 SCHOMMER Paul USA 1992 14:13:00

87 USOV Mihail MDA 1996 14:13:30

88 PLETZ Logan CAN 2000 14:14:00 G

89 BAUER Kirill KAZ 2000 14:14:30

90 ANGELIS Apostolos GRE 1993 14:15:00

91 GU Cang CHN 2002 14:15:30

92 ISKHAKOV Artur SVK 2003 14:16:00

93 MACKELS Marek BEL 1999 14:16:30

94 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 14:17:00

95 CONNELLY Zachary CAN 2001 14:17:30

96 ROSBO Joachim Weel DEN 1997 14:18:00

97 MISE Edgars LAT 1998 14:18:30

98 UDAM Mehis EST 2004 14:19:00

99 YAN Xingyuan CHN 1996 14:19:30

100 FLORE Raul ROU 1997 14:20:00

101 NEVEROV Yaroslav EST 2005 14:20:30

102 SKORUSA Wojciech POL 1998 14:21:00

103 CIGAK Nikita LTU 2002 14:21:30

104 KURALES Vadim KAZ 2002 14:22:00

105 SUCHODOLSKI Fabian POL 2004 14:22:30

106 LOZBERS Rihards LAT 2009 14:23:00

107 KALKENBERG Kasper NOR 2005 14:23:30

108 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 14:24:00

109 ROSBO Jacob Weel DEN 2000 14:24:30

110 ZASHEV Vasil BUL 2002 14:25:00

STARTLIST SPRINT DONNE OSLO HOLMENKOLLEN

1 COMOLA Samuela ITA 1998 16:20:30 1

2 MORTON Darcie AUS 1999 16:21:00

3 BOUVARD Eve BEL 1999 16:21:30

4 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 16:22:00

5 MAKAROVA Aliona MDA 1994 16:22:30

6 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 16:23:00

7 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 16:23:30

8 LEVINS Chloe USA 1998 16:24:00

9 GASPARIN Elisa SUI 1991 16:24:30

10 HORODNA Olena UKR 2004 16:25:00

11 LIEN Ida NOR 1997 16:25:30

12 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 16:26:00

13 ERMITS Regina EST 1996 16:26:30

14 KLEMENCIC Polona SLO 1997 16:27:00

15 SCHNEIDER Sophia GER 1997 16:27:30

16 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 16:28:00 B

17 TRAUBAITE Judita LTU 2000 16:28:30 1

18 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 16:29:00 B

19 STEINER Tamara AUT 1997 16:29:30 1

20 LAMPIC Anamarija SLO 1995 16:30:00 B

21 BULINA Sanita LAT 2001 16:30:30 1

22 BASERGA Amy SUI 2000 16:31:00 B

23 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 16:31:30 1

24 GASPARIN Aita SUI 1994 16:32:00 B

25 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 16:32:30 1

26 TANNHEIMER Julia GER 2005 16:33:00 B

27 LEINAMO Sonja FIN 2002 16:33:30 1

28 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 16:34:00 B

29 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 16:34:30 1

30 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 16:35:00 B

31 MOSER Nadia CAN 1997 16:35:30 1

32 DZHIMA Yuliia UKR 1990 16:36:00 B

33 MEIER Lea SUI 2001 16:36:30 2

34 LIE Lotte BEL 1995 16:37:00 B

35 LUNDER Emma CAN 1991 16:37:30 2

36 CLOETENS Maya BEL 2002 16:38:00 B

37 ANDEXER Anna AUT 2003 16:38:30 2

38 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 16:39:00 B

39 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1995 16:39:30 2

40 MAGNUSSON Anna SWE 1995 16:40:00 B

41 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 16:40:30 2

42 yr PREUSS Franziska GER 1994 16:41:00 R

43 ZUK Kamila POL 1997 16:41:30 2

44 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 16:42:00 R

45 KUELM Susan EST 1996 16:42:30 2

46 GROTIAN Selina GER 2004 16:43:00 R

47 REPINC Lena SLO 2003 16:43:30 2

48 JEANMONNOT Lou FRA 1998 16:44:00 R

49 PUFF Johanna GER 2002 16:44:30 2

50 WIERER Dorothea ITA 1990 16:45:00 R

51 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 16:45:30 2

52 OEBERG Hanna SWE 1995 16:46:00 R

53 IRWIN Deedra USA 1992 16:46:30 2

54 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 16:47:00 R

55 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 16:47:30 2

56 MICHELON Oceane FRA 2002 16:48:00 R

57 WEIDEL Anna GER 1996 16:48:30 2

58 MINKKINEN Suvi FIN 1994 16:49:00 R

59 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 16:49:30 2

60 SIMON Julia FRA 1996 16:50:00 R

61 BOTET Paula FRA 2000 16:50:30 2

62 OEBERG Elvira SWE 1999 16:51:00 R

63 TALIHAERM Johanna EST 1993 16:51:30 2

64 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 16:52:00 R

65 TRABUCCHI Martina ITA 2002 16:52:30 2

66 TODOROVA Milena BUL 1998 16:53:00 R

67 JANKA Erika FIN 1995 16:53:30 2

68 b RICHARD Jeanne FRA 2002 16:54:00 R

69 JAKIELA Joanna POL 1999 16:54:30 2

70 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 16:55:00

71 CARRARA Michela ITA 1997 16:55:30

72 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 16:56:00

73 DIMITROVA Valentina BUL 2003 16:56:30

74 PARADIS Pascale CAN 2002 16:57:00

75 BENDIKA Baiba LAT 1991 16:57:30

76 BENED Camille FRA 2000 16:58:00

77 ANDERSSON Sara SWE 2003 16:58:30

78 MAKA Anna POL 1992 16:59:00 3

79 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 16:59:30

80 SCHERER Stefanie GER 1996 17:00:00

81 JISLOVA Jessica CZE 1994 17:00:30

82 GEMBICKA Daria POL 2001 17:01:00

83 HRISTOVA Lora BUL 2003 17:01:30

84 PEIFFER Benita CAN 2000 17:02:00

85 ZINGERLE Linda ITA 2002 17:02:30

86 VOLFA Estere LAT 2005 17:03:00

87 MENGIN Amandine FRA 2004 17:03:30

88 KOCERGINA Natalja LTU 1985 17:04:00

89 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 17:04:30

90 STREMOUS Alina MDA 1995 17:05:00

91 PASSLER Rebecca ITA 2001 17:05:30

92 TOMINGAS Tuuli EST 1995 17:06:00

93 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 17:06:30

94 ERDAL Karoline NOR 1997 17:07:00

95 WAGNER Lara AUT 2002 17:07:30

96 BLEIDELE Elza LAT 2005 17:08:00 G

97 GHILENKO Alla MDA 1992 17:08:30

98 BRUNELLO Gaia BRA 2002 17:09:00

99 RAKISHEVA Aisha KAZ 2002 17:09:30

100 MIKOLASOVA Heda CZE 2006 17:10:00

101 ANDERSON Lucinda USA 2000 17:10:30

102 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 17:11:00

103 KOZICA Anika CRO 1997 17:11:30

104 BELETSKAYA Yelizaveta KAZ 1996 17:12:00

105 CHALYK Daryna UKR 2001 17:12:30

106 TANG Jialin CHN 1991 17:13:00

107 PLECHACOVA Ilona CZE 2006 17:13:30

108 FREED Margie USA 1997 17:14:00

109 KRYUKOVA Arina KAZ 2002 17:14:30

110 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 17:15:00

111 MENG Fanqi CHN 1998 17:15:30

112 CHIRKOVA Elena ROU 1994 17:16:00

113 PENDRY Shawna GBR 2002 17:16:30

114 REMENOVA Maria SVK 2000 17:17:00

115 MEZDREA Andreea ROU 2001 17:17:30