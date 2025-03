LIVE Musetti-Halys, ATP Miami 2025 in DIRETTA: serve la guardia alta contro il qualificato francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Musetti-Halys, match valido per il secondo turno del Master 1000 di tennis di Miami 2025. La stagione dei grandi tornei americani sul cemento è ormai entrata nel vivo e Lorenzo Musetti va a caccia di continuità per continuare a scalare la classifica.

Il numero 15 al mondo, rientrando tra le teste di serie ha ottenuto un bye al primo turno, discorso diverso per il transalpino Quenti Halys (n.54 del mondo), che al primo turno ha superato 6-3, 6-4 il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Il vincente di questa sfida al terzo turno incontrerà uno tra Felix Auger-Aliassime e Tristan Schoolkate, tabellone non semplice, ma di certo non impossibile.

L’unico precedente tra questi due giocatori risale al challenge di Cherbourg del febbraio 2020, in quell’occasione, un ancora giovane Lorenzo Musetti, si arrese 6-3 al terzo set. L’azzurro vorrà di certo riscattarsi dopo l’uscita di settimana scorsa al terzo turno al torneo di Indian Wells, il rammarico è tanto per un tabellone ampiamente alla portata almeno fino ai quarti di finale. Musetti dovrà difendere la quindicesima posizione in classifica dal ritorno prepotente di Frances Tiafoe e di Arthur Fils, per provare invece un attacco alla quattordicesima posizione di Ben Shelton servirebbe un vero e proprio exploit.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Musetti-Halys, match valido per il secondo turno del Master 1000 di tennis di Miami 2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16:00!