LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: prove libere nella notte, poi le Qualifiche Sprint

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Shanghai ci attende una prima giornata subito fondamentale dato che, giova ricordarlo, siamo ai nastri di partenza di un fine settimana che ci proporrà il format legato alla Sprint Race. Si torna subito in azione dopo l’esordio “down under” e le aspettative sono elevatissime per tutti.

Il venerdì di Shanghai prenderà il via alle ore 04.30 italiane (le ore 11.30 locali) con l’unica sessione di prove libere di oggi. 60 minuti fondamentali per team e piloti per trovare il giusto bilanciamento per le rispettive vetture, dato che alle ore 08.30 (le ore 15.30 locali) scatterà la Sprint Qualifying che andrà a definire lo schieramento di partenza della gara su distanza ridotta che prenderà il via nel corso del sabato notte italiano alle ore 04.00.

L’attesa per il weekend del Gran Premio della Cina è ovviamente immensa. Da un lato cercheremo di capire se quanto visto in Australia sarà confermato o rivoluzionato, dall’altro sarà fondamentale vedere se la Ferrari saprà reagire dopo l’inizio opaco di Melbourne. Charles Leclerc e Lewis Hamilton cercheranno di spingere la SF-25 a livelli di competizione più elevata rispetto a quanto visto all’Albert Park. Le grandi favorite, ovviamente, sono le McLaren con Red Bull e Mercedes che proveranno ad inserirsi nella lotta.

Il venerdì di Shanghai scatterà alle ore 04.30 con le prove libere, quindi alle ore 08.30 sarà la volta della attesissima Sprint Qualifying. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Formula Uno in Cina. Buon divertimento!