A che ora i Mondiali di skicross 2025 oggi in tv: orari, programma, streaming

L’attesa è finita. Oggi, venerdì 21 marzo, si disputeranno sulle nevi di St Moritz i Campionati Mondiali 2025 di skicross, competizione cardine del fittissimo programma della rassegna iridata dedicata alla disciplina dello sci freestyle, evento quest’anno in scena nella valle dell’Engadina.

Non sarà certamente una prova indifferente ai colori azzurri. L’Italia infatti giocherà il ruolo da protagonista in entrambe le categorie, facendo affidamento su Simone Deromedis, pronto a difendere il titolo conquistato a Bakuriani nel 2023, oltre che su Jole Galli, reduce da un filotto di risultati incredibili in Coppa del Mondo.

Prova di grande difficoltà per i nostri ragazzi, alle prese con una gara secca e, dunque, estremamente difficile. Il nativo di Trento ha concluso le qualifiche al terzo posto, cedendo il passo al padrone di casa Ryan Regez ed al giapponese Ryo Sugai, superando altri pesi massimi come Reece Howden, Alex Fiva, David Mobaerg, Erik Mobaerg e Florian Wilmsmann. La valtellinese ha invece ha stampato il settimo tempo, posizionandosi alle spalle di Fanny Smith, India Sherret, Courtney Hoffos, Marielle Berger Sabbatel, Jade Grillet Aubert e Anouck Errard. Ricordiamo che saranno della partita anche altri tre atleti della compagine maschile: Yannick Gunsch, Dominik Zuech, Edoardo Zorzi e Federico Tomasoni.

Guarda i Mondiali di sci freestyle su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di skicross. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sul canale Eurosport 1 (a partire dalle 11:10), mentre la diretta sarà coperta integralmente da Discovery+, oltre su Sky Go, NOW e DAZN (per le trasmissioni su Eurosport 1) Prevista inoltre un collegamento in diretta streaming in chiaro su RAI Play Sport 1. OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale dell’evento.

PROGRAMMA MONDIALI SKICROSS ENGADINA 2025

Venerdì 21 marzo

Ore 11.00 Skicross uomini

Ore 11.24 Skicross donne

PROGRAMMA MONDIALI SKICROSS: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: 11:10-12:30 Eurosport 1;

Diretta streaming: Discovery+, in chiaro su RAI Play Sport 1, Sky Go e DAZN (per le trasmissioni su Eurosport 1)

Diretta Live testuale: OA Sport