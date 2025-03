Sport in tv oggi (sabato 8 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sabato 8 marzo ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Indian Wells, gli sport invernali con i Mondiali di sci nordico, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora.

Saranno diversi i tennisti italiani protagonisti quest’oggi ad Indian Wells: nel torneo ATP scenderanno in campo nel tabellone di singolare Matteo Arnaldi e Matteo Gigante, mentre nel torneo WTA giocheranno Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini in singolare.

Nello sci di fondo è il giorno della 50 km tl mass start maschile (11.30), con al via Martino Carollo, Giovanni Ticcò, Paolo Ventura e Simone Daprà, mentre nella combinata nordica si terrà la Gundersen LH HS138 (09.30) / 10 km (14.30) maschile con Iacopo Bortolas, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi ed Alessandro Pittin.

Nel salto con gli sci spazio all’individuale LH HS138 maschile con qualificazioni (14.15) e finale (15.45) con Francesco Cecon ed Alex Insam.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 8 marzo

09.30 Combinata nordica, Mondiali: Gundersen LH HS138 maschile (Iacopo Bortolas, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin) – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Are: 1a manche gigante femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.50 Ciclismo femminile, Strade Bianche donne – 11.45 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.00 Atletica, Europei indoor: 3a giornata, sessione mattutina – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Rai Play Sport 2, 10.20-12.00 Rai Sport HD

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kvitfjell: discesa maschile – Rai 2 HD (dalle 12.00 Rai Sport HD), Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.30 Sci alpinismo, Mondiali Morgins: gare a squadre – Nessuna copertura tv / streaming

11.25 Ciclismo, Strade Bianche – 14.00 Rai 2 HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.30 Snowboard, Coppa del Mondo Gudauri: cross, gara-1 femminile e maschile – Rai Play Sport 3, discovery+

11.30 Sci di fondo, Mondiali: 50 km tl mass start maschile (Martino Carollo, Giovanni Ticcò, Paolo Ventura, Simone Daprà) – Eurosport 1 HD (fino alle 12.30), Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Are: 2a manche gigante femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, dalle 12.40 Rai Sport HD, Rai Play

14.00 Rugby, Serie A élite: Petrarca-Mogliano Veneto – Rai Sport HD, Rai Play

14.15 Salto con gli sci, Mondiali: Qualificazioni LH Hs 138 maschile (Francesco Cecon, Alex Insam) – discovery+

14.30 Combinata nordica, Mondiali: Gundersen 10 km maschile (Iacopo Bortolas, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin) – Eurosport 1 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.55 Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto: 12.5 km pursuit maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Bob, Mondiali: 1a manche bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

15.00 Calcio, Serie A: Parma-Torino – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Como-Venezia – DAZN, DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Lazio – DAZN

15.15 Rugby, Sei Nazioni: Irlanda-Francia – Sky Sport Max, Sky Go, NOW

15.45 Salto con gli sci, Mondiali: LH Hs 138 maschile (Francesco Cecon, Alex Insam) – Eurosport 1 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.00 Volley, SuperLega: Perugia-Modena – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

17.00 Bob, Mondiali: 2a manche bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

17.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Battipaglia – flima.tv

17.40 Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto: 10 km pursuit femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

17.45 Rugby, Sei Nazioni: Scozia-Galles – Sky Sport Max, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, Serie A: Lecce-Milan – DAZN, DAZN 1

18.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Chieri – Rai Play Sport 2, VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Perugia – YouTube Lega Volley Femminile, VBTV

18.40 Atletica, Europei indoor: 3a giornata, sessione serale – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW, dalle 18.40 su Sky Sport 256 finale salto triplo uomini, dalle 20.25 su Sky Sport 256 finale salto in lungo donne

20.00 Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells: 2° turno (1° match alle 20.00 Gigante-Fritz, 2° match dalle 20.00 Arnaldi-Rublev) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, dalle 22.45 Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo femminile), Tennis TV

20.00 Tennis, WTA 1000 Indian Wells: 2° turno (1° match alle 20.00 Bronzetti-Frech, 2° match dalle 20.00 non prima delle 21.00 Paolini-Jovic) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, dalle 22.45 Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo maschile), SuperTennis HD, SuperTenniX

20.00 Bob, Mondiali: 1a manche monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

20.00 Basket, Serie A: Cremona-Napoli – DAZN, Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW

20.30 Basket femminile, Serie A1: Alpo-Sesto San Giovanni – flima.tv

20.30 Volley, SuperLega: Trento-Cisterna – DAZN, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Monza – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

22.00 Bob, Mondiali: 2a manche monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

01.00 del 9 marzo Skeketon, Mondiali: mixed team – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

