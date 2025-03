Strade Bianche femminile 2025 oggi in tv: orari, altrimentria, favorite. Longo Borghini sfida Vollering

Ci siamo. Oggi, sabato 8 marzo 2025, si corre la Strade Bianche femminile 2025, evento arrivato alla sua decima edizione. Grande l’attesa per la competizione toscana, caratterizzata da un percorso di 136 km con partenza ed arrivo a Siena.

LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE DONNE DALLE 9.45

PERCORSO

Rispetto all’anno scorso, il percorso prevede una percorrenza inferiore di 1 km, presentando però 9 km e 900 metri in più di sterrato, complice anche l’introduzione del settore di Serravalle. Al contrario della prova maschile, le donne faranno a meno del Monte Sante Marie.

La prima vera fatica arriva dopo 14 km, in località Vidritta, dove ci sarà il primo settore di sterrato (4,4 km), perlopiù in discesa lieve e dritto, ad eccezione di un’unica curva. Il settore sterrato 2 sarà invece quello di Bagnaia (4.800 metri), contrassegnato da un tratto in salita che tocca il 10% di pendenza. Dopo una breve pausa si passerà a Radi, strada bianca lunga 4,4 chilometri con piccolo strappo finale, quindi il settore di La Piana (6,4 km), in discesa.

Seguirà dunque il già citato settore di Serravalle, molto duro soprattutto all’inizio ma con pendenze in diminuendo, preludio di San Martino in Grania, con i suoi 9500 metri in pendenza positiva. L’asfalto di Arbia, Cassetta e Montaperti aprirà la strada al settimo settore ed a Colle Pinzuto (2,4 km), arduo per dei punti con pendenze importanti. Le atlete si prepareranno così al rapidissimo settore di Le Tolfe, con soli centro metri di discesa e rapida risalita (fino al 18% di pendenza). Sarà dunque la volta alla Strada del Castagno e del tratto su asfalto di Pontignano.

Una sezione ondulata porterà poi la corsa a Montechiaro, settore finale prima di tornare ai tratti di Colle Pinzuto e Le Tolfe per dirigersi verso l’ingresso a Siena con arrivo in Piazza del Campo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA STRADE BIANCHE FEMMINILE 2025

Sabato 8 marzo

Orario di partenza: ore 9:50

Orario di arrivo stimato: ore 13:50

STRADE BIANCHE FEMMINILE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 11:45 su Eurosport 2,

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 11:45; RAI Play (canale preciso ancora non indicato, dalle 11:45)

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITE

Demi Vollering (FDJ Suez), già vincitrice nel 2023, ricopre il ruolo di grande favorita della vigilia, specie dopo l’ottimo inizio di stagione, arricchito dal successo nella Volta Feminina Comunitat Valenciana dal terzo posto ottenuto nella Omloop Nieuwsblad. Attenzione però alla nostra Elisa Longo Borghini(UAE Team ADQ), rinfrancata dal trionfo nello UAE Tour e seriamente intenzionata a tornare sul gradino più alto in toscana dopo la vittoria del 2017. Impossibile escludere dalla rosa l’altra olandese Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) e Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto), sempre particolarmente ispirata in terra toscana.