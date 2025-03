Europei atletica indoor 2025 oggi in tv: orari 8 marzo, programma, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 8 marzo andrà in scena la terza giornata degli Europei Indoor 2025 di atletica: la rassegna continentale al coperto prosegue ad Apeldoorn (Paesi Bassi), con un’intensa serata ricca di medaglie e preceduta da una mattinata ricca di qualificazioni e batterie. L’Italia si gioca carte molto importanti nella penultima giornata della competizione e si affiderà ad alcune delle punte di diamante del movimento tricolore.

Andy Diaz e Andrea Dallavalle saranno tra i grandi favoriti del salto triplo insieme al tedesco Max Hess e sognano il grande colpaccio. Larissa Iapichino insegue una medaglia nel salto in lungo, dove potrebbe profilarsi un duello con la tedesca Malaika Mihambo. Manuel Lando e Matteo Sioli potrebbero essere delle sorprese nel salto in alto, mentre Roberta Bruni disputerà la finale del salto con l’asta nel giorno del suo compleanno insieme a Elisa Molinarolo.

Catalin Tecuceanu ed Eloisa Coiro cercheranno di meritarsi la finale degli 800 metri, mentre sui 60 metri maschili non ci sono grosse speranze: Samuele Ceccarelli difende il titolo conquistato due anni fa, ma è davvero lontani dai fasti di Istanbul e non sempre poter fare molta strada in una specialità dove sarà impegnato anche Stephen Awuah Baffour. Alice Mangione correrà la finale dei 400 metri con tutto da guagnare e nulla da perdere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (sabato 8 marzo) agli Europei Indoor 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204), anche su Sky Sport Uno (canale 201) per la sessione mattutina; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI INDOOR ATLETICA OGGI

Sabato 8 marzo

10.00 Eptathlon, 60 ostacoli

10.20 3000 metri femminile, batterie

10.50 Getto del peso femminile, qualificazioni

11.00 Eptathlon, salto con l’asta

12.00 60 metri maschile, batterie

12.45 3000 metri maschile, batterie

18.40 Salto triplo maschile, finale

19.10 60 metri maschile, semifinali

19.35 Salto con l’asta femminile, finale

19.53 800 metri femminile, semifinali

20.09 Salto in alto maschile, finale

20.13 800 metri maschile, semifinali

20.29 Salto in lungo femminile, finale

20.45 Eptathlon, 1000 metri

21.10 400 metri maschile, finale

21.40 60 metri maschile, finale

21.50 400 metri femminile, finale

PROGRAMMA EUROPEI INDOOR ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 10.20 alle ore 12.00 e per tutta la sessione serale, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati; Sky Sport Uno (canale 201) solo per la sessione mattutina, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 10.20 alle ore 12.00 e per tutta la sessione serale, gratis; Rai Play Sport 2 per l’intera sessione mattutina, gratis; Sky GO e NOW, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI INDOOR ATLETICA

10.20 3000 metri femminile, batterie: Ludovica Cavalli, Federica Del Buono, Micol Majori

12.00 60 metri maschile, batterie: Stephen Awuah Baffour, Samuele Ceccarelli

18.40 Salto triplo maschile, finale: Andrea Dallavalle, Andy Diaz

19.10 60 metri maschile, semifinali: eventuali Stephen Awuah Baffour, Samuele Ceccarelli

19.35 Salto con l’asta femminile, finale: Roberta Bruni, Elisa Molinarolo

19.53 800 metri femminile, semifinali: Eloisa Coiro

20.09 Salto in alto maschile, finale: Manuel Lando, Matteo Sioli

20.13 800 metri maschile, semifinali: Catalin Tecuceanu

20.29 Salto in lungo femminile, finale: Larissa Iapichino

21.40 60 metri maschile, finale: eventuali Stephen Awuah Baffour, Samuele Ceccarelli

21.50 400 metri femminile, finale: Alice Mangione