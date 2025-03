LIVE Paolini-Jovic, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurra debutta nella serata italiana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini ed Iva Jovic, partita valevole per il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2025. Partita da non sottovalutare per la numero 1 d’Italia che affronterà la diciassettenne americana, giovane avversaria di grande livello.

Paolini torna in campo dopo l’infortunio avuto durante il WTA 1000 di Dubai. Negli ottavi del torneo degli Emirati Arabi contro Sofia Kenin l’azzurra ha puntato male il piede subendo una torsione anomala alla caviglia. L’infortunio però è risultato meno grave del previsto con l’italiana che è potuta tornare agli allenamenti dopo pochi giorni. Il match odierno sarà quindi un test importante per capire se l’allarme è definitivamente rientrato.

Iva Jovic è una delle migliori promesse del tennis femminile. L’americana, classe 2007, si è già messa in mostra diverse volte nel circuito maggiore costruendosi una classifica di 157 del mondo. In questo 2025 la statunitense ha vinto il W50 di Spring ed ottenuto la finale nel W35 di Arcadia. La diciassettenne ha anche esordito agli Australian Open battendo Nuria Parrizas Diaz ed arrendendosi ad Elena Rybakina per 6-0, 6-3. Ad Indian Wells Jovic è entrata in tabellone grazie ad una wild card ed al primo turno ha rimontato Julia Grabher (2-6, 7-5, 6-0).

Paolini e Jovic si affronteranno sul campo 3. Il programma di questo stadio inizierà alle 20.00 con Tomova-Sakkari e proseguirà con il match dell’azzurra che non inizierà prima delle 21.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Jovic con aggiornamento minuto dopo minuto. Buon divertimento!