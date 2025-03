LIVE Strade Bianche 2025 in DIRETTA: sarà Pogacar contro tutti. L’Italia spera in Bettiol e Zana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Strade Bianche 2025, corsa in linea programmata nei dintorni di Siena (Italia). E’ giunto il giorno dell’appuntamento che per molti coincide con l’inizio della stagione ciclistica. Uno dei più singolari percorsi del circuito internazionale sarà teatro di una corsa dal grande fascino, sebbene sia stata da poco introdotta nel calendario. Grande l’attesa per ciò che succederà nei sentieri in creta quest’oggi, in una gara in cui tanti vorranno farsi valere per provare a conquistare l’ambita competizione.

Percorso sostanzialmente identico rispetto a quello disegnato nell’ultima edizione. Saranno 15 i settori sterrati posti lungo i 213 km totali. La prima asperità sarà la scalata di Montalcino (6.5km al 4.8%), ascesa nella quale si può far differenza. Verso la fine della corsa, quando i ciclisti entreranno nel durissimo circuito finale, si scalderanno gli animi: i tre settori di Monteaperti, Colle Pinzuto e Le Tolfe, tre tratti in sterrato con picchi da oltre il 15%, faranno da preludio alla celebre salita di Via Santa Margherita, al cui termine si apriranno le porte di Piazza del Campo.

Tanti i nomi di peso che saranno della partita quest’oggi. La stella è Tadej Pogacar: il capitano della UAE Emirates – XRG vorrà confermare il titolo, dopo essersi imposto nella passata stagione offrendo una performance da capogiro. Lo sloveno se la dovrà vedere principalmente con Richard Carapaz (EF Education-Easy Post), Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) e Pello Bilbao (Bahrain-Victorius). Tanti gli italiani presenti al via: Alberto Bettiol (XDS Astana Team) e Filippo Zana (Team Jayco Alula) gli uomini su cui far maggior affidamento.

il cui via è programmato alle ore 11.25.