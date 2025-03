LIVE Snowboardcross, Gudauri 2025 in DIRETTA: gli azzurri devono dare dei segnali verso i Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale della tappa di Gudauri, valevole per la Coppa del Mondo di snowboardcross. Semaforo verde alle ore 11.30 italiane: azzurri in cerca di riscatto dopo la tappa in chiaroscuro di una settimana fa, in Turchia.

Ecco la lista degli atleti azzurri che saranno protagonisti nel weekend georgiano: sul fronte maschile spazio a Omar Visintin (22° nell’ultima tappa di Erzurum), Tommaso Leoni, Matteo Menconi e Niccolò Colturi. Michela Moioli sarà l’unica rappresentante azzurra sul versante femminile dato il forfait di Lisa Francesca Boirai dopo la caduta rimediata nell’ultima tappa turca ad Erzurum.

Ci troviamo in Georgia, a Gudauri: località sciistica situata a nord-est del paese, nel territorio del Gran Cuacaso. Qui farà tappa la Coppa del Mondo di snowboardcross, protagonista con due gare in programma sabato e domenica. Italia chiamata a dare un segnale dopo la tappa non particolarmente esaltante di Erzurum (unica nota lieta il 5° posto di Michela Moioli).

OA Sport vi offre la diretta live testuale della tappa georgiana di Gudauri, valevole per la Coppa del Mondo di snowboardcross. Si parte alle 11.30, non perdetevi una sola discesa grazie ai nostri aggiornamenti heat su heat!