LIVE Sci di fondo, 50 km Mondiali 2025 in DIRETTA: Klæbo alle porte della leggenda

Buongiorno amici di OA Sport, e che giornata potrebbe essere oggi per lo sport nel Tempio dello sport! Siamo qui per raccontarvi con la nostra consueta DIRETTA LIVE la 50 chilometri TL dei Mondiali di Sci di Fondo da Trondheim (NOR): la gara delle gare!

Il giorno è venuto! Finalmente è sabato 8 marzo, la data in cui si disputa la mitica 50 chilometri dei Mondiali, a tecnica libera, nel tempio dello Sci di Fondo di Trondheim (NOR). Tutti i riflettori sono per lui, Johannes Hoesflot Klæbo ha un appuntamento con la storia, anzi con la leggenda dello sport. Vincendo anche oggi, chiuderebbe un clamoroso ‘grand slam’ e diventerebbe il primo atleta della storia a vincere 6 medaglie d’oro in un Campionato del Mondo sugli sci stretti: la russa Vyalbe è ferma a 5.

Il più grande fuoriclasse di ogni tempo sugli sci stretti è nel gruppo di 3 grandi favoriti che proveranno a entrare nella storia vincendo la gara più attesa del nostro sport. I villain sono senza dubbio il campione olimpico e mondiale Simen-Hegstad Krüger e Harald Østberg Amundsen. Questi due hanno la missione di staccare Klæbo prima dell’arrivo, cosa che non riesce praticamente a nessuno quando è in condizione. Il format e la neve, qual’ora fosse nelle condizioni di ieri, si prestano a della selezione: i due per certo ci proveranno. Riuscirci sarà un’altra storia.

I possibili protagonisti della gara potranno essere senz’altro il campione in carica, Pål Golberg: outsider di lusso. C’è per la verità un altro norvegese presente, trattasi di Nyenget, che difficilmente potrà mettersi al collo la 3^ medaglia del suo Mondiale dopo l’argento dello skiathlon e l’oro in staffetta. Vedremo cosa riusciranno a fare Vermeulen e Lapalus, che potrebbero anche essere alleati di Amundsen e Krüger, qualora volessero ‘menare’. Occhio anche a Poromaa, così come ad Andrew Musgrave: lo scozzese di Norvegia.

Per l’Italia ci si aspetta una bella prova da Martino Carollo. Potrà essere da corsa anche Paolo Ventura, squadra azzurra che presenta anche Simone Daprà e Giovanni Ticcò. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE e con l’attesissima 50 chilometri dei Mondiali di Trondheim (NOR) che promette di restarci sempre nel cuore. Si parte alle 11:30, vi aspettiamo!!