LIVE Atletica, Europei indoor 2025 in DIRETTA: Diaz punta all’oro, attesa per Iapichino, si sogna nel salto in alto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei di atletica indoor in programma ad Apeldoorn in Olanda. L’Italia punta in alto nella terza e penultima giornata degli Europei indoor di Apeldoorn, con numerose chance di medaglia. Tra le principali speranze azzurre ci sono Larissa Iapichino nel lungo, Andy Diaz e Andrea Dallavalle nel triplo, Matteo Sioli e Manuel Lando nell’asta, Roberta Bruni nell’asta femminile e Samuele Ceccarelli nei 60 metri, dove difende il titolo europeo ma con una condizione non ancora ottimale.

La giornata si apre con i 60 ostacoli dell’eptathlon, con il leader svizzero Simon Ehammer seguito dal tedesco Steinforth e dal norvegese Skotheim. L’eptathlon si concluderà con le ultime due prove: il salto con l’asta e i 1000 metri. Alle 10.20 scattano le batterie dei 3000 metri femminili, con la britannica Melissa Courtney-Bryant tra le favorite grazie al 8:28.69 corso a Boston. Dopo due bronzi europei, l’assenza della campionessa in carica Klein apre le porte al suo trionfo, ma dovrà vedersela con l’irlandese Sarah Healy, le britanniche Hannah Nuttall e Innes Fitzgerald, le spagnole Marta Garcia e Agueda Marques, l’olandese Maureen Koster e la portoghese Salomé Afonso. L’Italia schiera Ludovica Cavalli, Federica Del Buono e Micol Majori.

Alle 10.50 sarà il turno delle qualificazioni del getto del peso. Grande attesa per il rientro della portoghese Auriol Dongmo, due volte campionessa europea, dopo un lungo stop per infortunio. Tra le principali rivali ci sono la tedesca Yemisi Ogunleye, argento mondiale indoor, e l’olandese Jessica Schilder, già due volte oro europeo all’aperto. In lotta per il podio anche l’altra portoghese Jessica Inchude e l’olandese Jorinde Van Klinken, mentre la Germania si affida a Katharina Maisch e Alina Kenzel. Alle 12.00 fari puntati sul primo turno dei 60 metri maschili. Dopo i successi di Jacobs e Ceccarelli nelle ultime due edizioni, l’Italia cerca un nuovo exploit. La concorrenza è forte, con tutti i medagliati non italiani ancora in gara: lo slovacco Jan Volko, il tedesco Kevin Kranz e lo svedese Henrik Larsson, con la Svezia a caccia del primo oro nei 60 metri. Attenzione anche al britannico Jeremiah Azu e alla sorpresa spagnola Abel Jordan. L’Italia si affida al campione in carica Ceccarelli e al giovane Stephen Awuah Baffour, al debutto internazionale.

Alle 12.45 tocca ai 3000 metri maschili, con il norvegese Jakob Ingebrigtsen grande favorito. Detentore del record dei campionati con 7:40.32, il norvegese dovrà però fare i conti con una stagione invernale straordinaria per il mezzofondo europeo, che ha visto ben cinque delle migliori prestazioni di sempre. Occhi puntati sul britannico George Mills, autore di un eccezionale 7:27.92, e sull’olandese Niels Laros, primatista europeo U23, affiancato dal connazionale Stefan Nillessen. Tra i contendenti al podio anche lo svedese Andreas Almgren, il francese Azeddine Habz, l’irlandese Andrew Coscoran e il serbo Elzan Bibic, bronzo nell’ultima edizione.

Si riparte alle 18.40 con una delle finali più attese per l’Italia: il salto triplo. Andy Diaz e Andrea Dallavalle sognano il podio, ma dovranno superare avversari temibili come il tedesco Max Hess, capace di un 17.41, e il portoghese Tiago Pereira, che in qualificazione ha superato i 17 metri, sfiorando misure ancora migliori con due nulli per pochi centimetri. Alle 19.10 si disputeranno le semifinali dei 60 metri maschili, mentre alle 19.35 occhi puntati sulla finale del salto con l’asta femminile, dove l’Italia schiera Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo. La lotta per il podio vede tra le favorite la svizzera Angelica Moser, la slovena Tina Sutej, la francese Marie-Julie Bonnin e la ceca Amalie Svabikova. Alle 19.53 sarà il momento delle semifinali degli 800 metri femminili, con Eloisa Coiro determinata a conquistare un posto in finale dopo un ottimo primo turno. Un’impresa difficile ma non impossibile per l’azzurra.

Alle 20.09 toccherà alla finale del salto con l’asta maschile. Senza Tamberi e Sottile, l’Italia si affida a Matteo Sioli e Manuel Lando, che hanno superato con autorità le qualificazioni e possono lottare per posizioni importanti. Alle 20.13 spazio a Catalin Tecuceanu, impegnato nelle semifinali degli 800 metri. I favoriti sembrano essere il belga Eliott Crestan e lo spagnolo Adrián Ben Canales, ma la gara si preannuncia imprevedibile e le sorprese non mancheranno. Alle 20.29 sarà il turno di Larissa Iapichino, che cercherà di salire sul podio nel salto in lungo. La tedesca Malaika Mihambo parte da grande favorita, ma l’azzurra ha mostrato ottimi segnali in qualificazione e sembra avere ancora margine di miglioramento. Tra le avversarie più insidiose anche la svizzera Annik Kälin. A chiudere la serata ci saranno le attese finali dei 400 metri maschili e femminili, inframmezzate dalla finale dei 60 metri piani maschili, che promette scintille.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei di atletica indoor in programma ad Apeldoorn in Olanda. cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione mattutina e si riparte alle 18.40 con la sessione serale. Buon divertimento!